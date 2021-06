BTS выпустили альбом, за несколько часов проданный тиражом 1,1 миллиона копий

Популярный южнокорейский бойз-бэнд собрал под одной обложкой 23 лучшие песни. Часть из них спеты на английском языке (Stay Gold, Don"t Leave Me и другие), другие - на корейском или японском. Есть на этом двойном диске и редкости, представляющие несомненный коллекционный интерес для меломанов.

Прежде всего, альбом The Best ценен песней Film Out, еще никогда не издававшейся в аудио-формате. И хитом Dynamite, вышедшем в 2020 году только в качестве сингла. Но, пожалуй, еще любопытнее оригинальные песни группы, исполненные уже на японском: Your eyes tell и Crystal Snow, а также японские версии популярных хитов BTS - Blood Sweat & Tears, ON, Fake Love, Idol и другие.

Всего таких Japanese Version, мало известных поклонникам группы в других странах, на альбоме 15. Что не удивительно, поскольку диск BTS, The Best захотел выпустить именно японский рекорд-лейбл. И, готовясь к этому релизу, BTS начали адаптировать свои хиты с учетом японских музыкальных традиций еще с 2017 года.

"Японские версии", как правило, аранжированы уже более чувственно и романтично, с задвинутыми на дальний план в финальном миксе ударными и ритм-боксом, а также с минимальным воздействием стилистики RnB. Плотность саунда, как и качество работы звукорежиссеров релиза, вызывают заслуженное уважение.

Поэтому не удивительно, что за несколько часов альбом The Best продан тиражом уже более 1,1 миллиона копий.