BTS выпустили альбом, за несколько часов проданный тиражом 1,1 миллиона копий

Новости

Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 20:56
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам 20:55
Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях 20:41
В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч 20:40
Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии 20:36
В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19 20:36
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 20:35
МИД России: США подрывают стабильность на Балканах 20:14
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле 19:36
Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов 18:57
Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30% 18:54
Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради" 18:52
"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам 18:50
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера 18:46
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве 18:40
Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади" 18:39
В Москве втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса 18:36
Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия - одна из необходимых мер по защите граждан России 18:32
Власти Москвы развернут 24 тысячи коек в ковидных стационарах 18:29
Захарова: Условия Киева по "Северному потоку-2" противоречат законам рынка 18:28
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах 18:22
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 19:23
Рубрика: Культура

BTS выпустили альбом, за несколько часов проданный тиражом 1,1 миллиона копий

Текст: Александр Алексеев
Популярный южнокорейский бойз-бэнд собрал под одной обложкой 23 лучшие песни. Часть из них спеты на английском языке (Stay Gold, Don"t Leave Me и другие), другие - на корейском или японском. Есть на этом двойном диске и редкости, представляющие несомненный коллекционный интерес для меломанов.

Прежде всего, альбом The Best ценен песней Film Out, еще никогда не издававшейся в аудио-формате. И хитом Dynamite, вышедшем в 2020 году только в качестве сингла. Но, пожалуй, еще любопытнее оригинальные песни группы, исполненные уже на японском: Your eyes tell и Crystal Snow, а также японские версии популярных хитов BTS - Blood Sweat & Tears, ON, Fake Love, Idol и другие.

Фото: youtube
Экс-солист "Агаты Кристи" дал "пьяный" концерт под Владимиром

Всего таких Japanese Version, мало известных поклонникам группы в других странах, на альбоме 15. Что не удивительно, поскольку диск BTS, The Best захотел выпустить именно японский рекорд-лейбл. И, готовясь к этому релизу, BTS начали адаптировать свои хиты с учетом японских музыкальных традиций еще с 2017 года.

"Японские версии", как правило, аранжированы уже более чувственно и романтично, с задвинутыми на дальний план в финальном миксе ударными и ритм-боксом, а также с минимальным воздействием стилистики RnB. Плотность саунда, как и качество работы звукорежиссеров релиза, вызывают заслуженное уважение.

Поэтому не удивительно, что за несколько часов альбом The Best продан тиражом уже более 1,1 миллиона копий.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Попова: В России заметно растет распространение индийского штамма COVID
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"
В Москве начались съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"