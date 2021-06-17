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17.06.2021 20:19
Рубрика: Власть

Накажут по заказу

Будет упрощена процедура возбуждения дел о хищениях при госзаказе
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
Правоохранители получат полномочия самостоятельно возбуждать дела - без чьих-либо заявлений - при злоупотреблениях с государственными средствами в коммерческих организациях. Допустим, если в какой-нибудь дочерней структуре государственной корпорации растворились деньги, полученные в рамках выполнения госзаказа, это само по себе станет поводом для начала расследования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект соответствующих поправок в УПК внесло в Госдуму правительство страны. Сейчас документ отправлен парламентом в рассылку для сбора отзывов.

Как рассказывают разработчики проекта, сегодня, если ущерб причинен исключительно коммерческой или иной негосударственной организации, то уголовное дело можно возбудить только по заявлению руководителя данной организации.

На практике правоохранители часто сталкиваются с необоснованными отказами должностных лиц государственных корпораций либо интегрированных с ними структур от возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных, например, в сфере гособоронзаказа.

Как поясняют разработчики проекта, при этом руководители корпораций часто ссылаются на то, что, мол, госзаказ выполнен, претензий у государственных заказчиков нет.

Также должностные лица, не желающие поднимать шум, мотивируют свое решение незначительным размером ущерба по отношению к выручке предприятий либо к стоимости их активов, объем которых часто превышает несколько миллиардов рублей.

"Нередко представители оборонных предприятий под различными предлогами уклоняются от признания материального ущерба в ходе проверок их деятельности органами предварительного расследования и прокуратуры, - говорится в пояснительной записке. - В сложившейся ситуации создаются условия для совершения новых преступлений, затрудняется своевременное взыскание ущерба, что влечет угрозу национальной безопасности не только в сфере государственного оборонного заказа, но и государственных и муниципальных закупок, в том числе в рамках реализации национальных проектов".

Фото: iStock
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Разработчики проекта сообщают, что размер причиненного материального ущерба по уголовным делам, возбужденным по фактам противоправных деяний в сфере оборонно-промышленного комплекса, за последние три года превысил 25 миллиардов рублей.

Но, конечно, предлагаемые нормы касаются не только нарушений в сфере выполнения государственного оборонного заказа. Любые махинации с государственными средствами - хоть при госзакупках, хоть при выполнении национальных проектов - будут приводить к автоматическому возбуждению уголовных дел. Правоохранители не будут связаны необходимостью ждать формального заявления от какого-нибудь гендиректора.

Уголовные дела без заявлений в данном случае будут возбуждаться по таким статьям УК, как "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Злоупотребление полномочиями".

Власть Право Уголовное право Уголовное законодательство Госзаказ

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