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17.06.2021 23:05
Рубрика: Экономика

ЦБ: В пандемию россияне сэкономили на заграничном отдыхе 35 млрд долларов

Текст: Игорь Зубков
Россияне с марта 2020 года могли "сэкономить" на зарубежном туризме около 35 млрд долларов, сообщили "РГ" в Банке России. Закрытые из-за пандемии границы поддержали спрос внутри страны, внеся свой вклад и в восстановление экономики, и в ускорение инфляции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оценка Банка России основана на данных об импорте услуг за 2019 (последний допандемийный) год. Близкая оценка у НРА: по данным Всемирной туристской организации, расходы россиян на выездной туризм в 2016-2019 годах составляли от 2,2 до 2,4% ВВП, и с учетом курса рубля россияне с марта 2020 года могли бы потратить на зарубежный отдых порядка 3,2 трлн руб., если бы не ковидные ограничения. При сохранении границ закрытыми до конца 2021 года эта расчетная сумма может вырасти на 1,5-2 трлн руб., говорит аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Банк России прогнозирует рост ипотеки в 2021 году на 20 процентов

По оценке Банка России, "сэкономленные" на поездках за рубеж средства были направлены как на внутреннее потребление, так и в сбережения. При этом по мере улучшения эпидемиологической ситуации склонность к сбережению снижалась, и со второй половины 2020 года граждане направляли средства преимущественно на потребление. Наиболее заметно выросли продажи непродовольственных товаров, в частности, бытовой техники, автомобилей и стройматериалов, это привело к ускорению роста цен на них. Теперь, с повышением ключевой ставки и вслед за ней - ставок по депозитам, Банк России ожидает, что люди станут больше сберегать.

В 2021 году из-за ограничений на выезд туристов за рубеж в стране останутся примерно 25 млрд долларов - это примерно 2 трлн руб. или до 3,5% от всего потребления населения, считает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. По его оценке, эти деньги в основном тратятся на покупку жилья, товаров длительного пользования, отдых в России. В целом за счет этого фактора потребление домашних хозяйств в этом году вырастет на 1,5-2 процентных пункта (при общем росте потребления населения на 4%). Иначе говоря, закрытые границы стали одной из причин довольно быстрого восстановления экономики после кризиса.

Из-за миллионов несостоявшихся поездок за рубеж спрос на иностранную валюту должен был снизиться, но заметного влияния на курс рубля это не оказало. Оборот всей туристической отрасли слишком мал в сравнении с валютной выручкой от российского экспорта и эмиссией Банка России, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Кроме того, по крайней мере в первой половине прошлого года люди вкладывали сбережения в иностранную валюту из-за опасения девальвации рубля, что могло гораздо сильнее повлиять на его курс, ускорив снижение в период рыночной нестабильности.

Экономика Туризм Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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