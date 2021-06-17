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17.06.2021 05:14
Рубрика: В мире

Компромисс временный и хрупкий

Между мэрией и перевозчиками, дважды устроившими в столице транспортный коллапс, достигнута договоренность
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 131(8482)
Бишкеку нужны автобусы большой вместимости, которые заменят маршрутки. Фото: president.kg Бишкеку нужны автобусы большой вместимости, которые заменят маршрутки. Фото: president.kg
Бишкеку нужны автобусы большой вместимости, которые заменят маршрутки. Фото: president.kg
В арсенале государства есть законные карательные меры, которые оно могло бы применить в отношении частных перевозчиков, устраивающих в Бишкеке многодневные транспортные коллапсы. Однако их не используют в полной мере. Почему?

Бишкекчане - главные пострадавшие

С начала 2021-го водители частных маршруток, осуществляющих перевозки пассажиров в столице КР, дважды устраивали забастовки. В обоих случаях причиной отказа выезжать на работу был низкий, по их мнению, тариф на проезд в общественном транспорте малой вместимости - 10 сомов. И в январе, и в июне главными пострадавшими оказались простые жители Бишкека.

После пяти июньских дней, в течение которых город мучился от транспортного коллапса, частники согласились возобновить перевозки пассажиров. Но проблема, вызывающая недовольство водителей маршруток, по-прежнему остается нерешенной. Да, между ними и мэрией была достигнута договоренность. Но это компромисс временный и хрупкий. Срок его действия - до сентября 2021-го. Рассматривать вопрос об увеличении платы за проезд будет новый состав Бишкекского городского кенеша (БГК), а до этого она неизменна - 10 сомов.

Приемлемый вариант

Осенью депутаты БГК должны рассмотреть предложение мэрии о повышении тарифа на проезд. Приемлемым для всех городские чиновники считают следующий вариант: 11 сомов (сейчас восемь) - в автобусах и троллейбусах, 15 сомов (сейчас 10) - в маршрутках. "При такой оплате муниципальные предприятия будут получать ежегодно почти на 40 миллионов сомов больше, а доход частных фирм-перевозчиков увеличится более чем в два раза", - пояснили корреспонденту "РГ" в управлении городского транспорта столичной мэрии.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Мэрия столицы Киргизии объяснила повышение тарифов на проезд

Что интересно, в муниципалитете, обосновывая необходимость повышения тарифов, стоят на стороне перевозчиков, соглашаясь с их аргументами. "Действующая стоимость была определена постановлением Бишкекского горкенеша в 2012 году и не менялась уже почти 10 лет. При этом за прошедшее время выросли цены на дизельное топливо (на 10 процентов), электрическую энергию (18), автошины для автобусов, троллейбусов (31) и микроавтобусов (32). В целом индекс потребительских цен в Бишкеке с 2012 года увеличился почти на 40 процентов. Сегодня доходы транспортных предприятий ограничены установленным тарифом, а расходы полностью зависят от цен на запчасти, топливо, смазочные материалы, электроэнергию и другие виды необходимых для работы товаров и услуг", - отметили в мэрии.

Жестко, но по закону

Между тем многие горожане обвиняют городские власти в мягкости по отношению к частным перевозчикам и просят поступать с компаниями, принимающими участие в забастовках, жестко. По словам юристов, у государства для этого есть законные методы. Ведь для того чтобы оказывать транспортные услуги, необходимо сначала получить лицензию.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве транспорта КР, в случае отказа лицензиата следовать установленным требованиям к нему могут быть применены такие меры, как предупреждение (однократное нарушение), штраф (двукратное), приостановление действия разрешительных документов на три месяца (трехкратное), подача искового заявления в суд для рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии (многократное).

Фото: Azattyk.kg
Жители столицы Киргизии высказались о повышении тарифов

О том, что какую-либо компанию-перевозчик лишили разрешения оказывать транспортные услуги населению, информации нет. Однако, по данным минтранса, за организацию и участие в июньской забастовке в Бишкеке подготовлены и направлены предписания 34 автотранспортным предприятиям. "В отношении ОсОО "Восточный Экспресс" и "Узар-Вест" составлены протоколы, в соответствии со статьями 18 и 293 Кодекса КР о нарушениях им выписаны штрафы в размере 13000 сомов каждому", - подчеркнули в ведомстве.

Является ли это справедливым наказанием виновных в том, что происходило в городе в первых числах июня, ни в мэрии, ни в минтрансе не уточнили. По мнению независимых экспертов, вряд ли городские власти или сотрудники профильного министерства решатся на обращение в суд для отзыва лицензии. Это можно сделать только в том случае, если в запасе у мэрии есть альтернатива в виде 500-600 лишних автобусов и троллейбусов, которые выпустят на дороги вместо маршруток.

Но такой альтернативы пока нет.

Тем временем

В июле в Бишкек начнут прибывать первые из 350 автобусов, работающих на газе. Договор о поставках в течение года с частной компанией подписала мэрия города. По словам вице-мэра столицы Русланбека Акылбекова, муниципалитет не приобретает эти транспортные средства, а предоставляет маршруты в аутсорсинг. "Мэрия затрат не несет, мы обязуемся предоставить им надлежащие условия, при этом льготы в этих автобусах будут такими же, как и в муниципальных", - сказал он.

История вопроса

Водители маршруток давно требуют повысить тариф на проезд. И свои требования они подкрепляют конкретными действиями - забастовками, которые приводят к транспортному коллапсу в столице.

В конце 2019-го в мэрии Бишкека предложили увеличить стоимость проезда для частных автокомпаний на два сома. При этом в муниципалитете признали: эта сумма все равно не покроет всех расходов водителей. "Они будут чуть больше зарабатывать, возможно, уменьшится количество желающих бросить эту работу", - добавили в муниципалитете.

Частники тогда как раз требовали повышения тарифа до 15-16 сомов. Но сами не верили в то, что это произойдет, так как подобное увеличение было бы слишком чувствительным для населения города.

Большинство жителей столицы КР согласно с тем, что тарифы на передвижение в общественном транспорте необходимо увеличить. Однако горожане просят мэрию пересмотреть предварительное решение об изменении оплаты в муниципальных автобусах, троллейбусах и частных маршрутках. Бишкекчан устроил бы вариант, при котором стоимость проезда вырастет до 10 (автобусы, троллейбусы) и 13 (маршрутки) сомов.

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