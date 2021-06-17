ЦИК в пятницу утвердит порядок голосования на выборах в Госдуму

В пятницу 18 июня Центризбирком проведет заседание, на котором утвердит календарный план избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и порядок голосования, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы завтра проведем заседание ЦИК. Решение (о длительности голосования) будет на заседании ЦИК", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее глава ЦИК отмечала, что вероятность многодневного голосования в этом году является "очень высокой". В четверг вечером президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Одновременно пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.