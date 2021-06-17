Директор певицы МакSим заявила о возможном коронавирусе у артистки

Маргарита Соколова, директор российской певицы и музыкального продюсера МакSим (Марины Абросимовой), госпитализированной с поражением 40% легких, рассказала о состоянии здоровья своего работодателя.

По мнению Соколовой, у певицы может быть коронавирусная инфекция - несмотря на отрицательные тесты на COVID, о которых Абросимова писала ранее в социальных сетях.

"У Марины пневмония. Это вирусное и, соответственно, - это ковид. Хотя на тесте отрицательный показатель", - уточнила Маргарита в комментарии "Газете.Ru". "У меня то же самое, но на тесте положительный результат. Я встать не могу, падаю сразу в обморок, голова кружится", - добавила женщина.

Как далее изложила директор, в настоящее время МакSим получает медицинскую помощь. "Вирус тяжелый, но она лежит, терпит", - говорит Соколова. Поясняя, что вакцинироваться певица не успела, а ей самой этого делать нельзя, так как у Соколовой аутоиммунное заболевание.

"Где подхватили вирус - даже догадок нет", - заключила директор.