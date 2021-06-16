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Певица МакSим госпитализирована с поражением легких

Новости
    16.06.2021, 11:51
Текст:   Олег Усков

Российская певица, автор песен и продюсер Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь попала в больницу. О чем рассказала в своем Instagram, разместив фото.

Напомним: в 2019-м артистка попала в серьезную автокатастрофу, после чего на несколько лет была вынуждена оставить сцену - чтобы восстановиться. Причина очередной госпитализации - 40-процентное поражение легких певицы.

"Перед открытием своей школы искусств сдала тест на коронавирус, хотя не было симптомов и чувствовала себя хорошо, но решила подстраховаться. Тест показал отрицательный результат. 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат", - пишет Марина (подача здесь и далее - авторская).

По словам МакSим, несмотря на недомогание, она приняла решение не отменять концерт, и "выступала на сцене уже с температурой 39".

13 июня артистка снова сделала тест, результат которого вновь был отрицательный. "Но потом самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония", - информирует девушка. Прося прощения у тех, кто приобрел билеты на концерт, который теперь придется отменить.

"Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!" - заключает свой пост Амбросимова.

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