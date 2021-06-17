До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

Новости

Инженера взорвавшейся в Новосибирске АГЗС отправили под домашний арест 08:32
Врач рассказала, как избежать солнечных ожогов 07:00
Власти США отозвали иск против Болтона из-за его мемуаров 06:44
В реках Амур и Уссури временно запретили ловить рыбу 06:43
В ПФР объяснили подсчет трудового стажа в период срочной службы в армии 06:21
Трамп проведет первый после ухода с поста президента крупный митинг 05:45
Проценко рассказал, у скольких пациентов не появляются антитела после прививки 05:24
Инфекционист объяснил важность проведения вакцинации в нерастянутые сроки 05:19
Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции 04:31
Вильфанд рассказал о первой волне аномальной жары в ЦФО 04:26
Неизвестные устроили перестрелку в Балтиморе 03:45
Власти Мексики разыграют в лотерею дом наркобарона "Коротышки" 03:42
Слуцкий назвал переговоры президентов России и США шагом к "разрядке" 03:19
В Сан-Паулу медики выявили 19 штаммов COVID-19 03:01
Первый с начала пандемии круизный лайнер прибыл в Мексику 02:32
Антонов рассказал, что ему придется "разгребать" после возвращения в США 01:06
Рябков: Диалог по стратегической стабильности может начаться в ближайшие недели 00:56
Манчини: У Швейцарии отличная команда, просто мы сегодня были великолепны 00:45
Проценко: Большинство заболевших получили только один компонент вакцины 00:15
Оценка России в глобальном рейтинге SEDA достигла исторического максимума 00:01
Сергей Карасев показал свою первую желтую карточку на Евро-2020 16.06.2021
Серхио Рамос покидает "Реал" 16.06.2021
В Кремле не видят поводов для исключения США из списка "недружественных" стран 16.06.2021
Песков: Саммит в Женеве прошел приблизительно так, как и ожидали 16.06.2021
Налаживанию диалога Москвы и Вашингтона мешает внутриполитическая ситуация в США 16.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

Текст: Георгий Панин
Рубль больше двух месяцев демонстрирует укрепление к доллару и евро. В конце прошлой недели он достиг полугодового максимума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каких высот может еще достичь в этом году российская валюта:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Набиуллина: ЦБ продолжит закручивать гайки для защиты граждан

- Очередной российский налоговый период стартовал во вторник, 15 июня. А пик его придется на 25 июня, когда будут уплачивать НДПИ, НДС и акцизы. В такие периоды рубль, как правило, укрепляется, если нет более значимых факторов для его ослабления.

Нефть устойчиво растет четвертую неделю подряд. В среду котировки сорта BRENT достигли отметки 74,73 доллара за баррель впервые с апреля 2019 года. А американской WTI - 72,83 доллара за баррель впервые с октября 2018 года.

Поддержкой рубля также выступают ожидания во второй половине года восстановления глобального спроса до предпандемийных значений. Придают сил нашей валюте и прогнозы по снижению запасов нефти в США четвертую неделю подряд.

Кроме этого, рынок нефти прислушивается к новостям с переговоров о заключении новой ядерной сделки и возможных перспективах снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана. Но перспектива снятия этих санкций постепенно отдаляется, что и поддерживает нефтяные цены.

В целом все факторы укрепления рубля носят среднесрочный характер. Только продажа валюты экспортерами наступает в конце месяца.

При таком раскладе рубль имеет все шансы продолжить укрепление в среднесрочной перспективе. Если уровень 71 рубль к доллару и 87 рублей к евро будут пройдены вниз, то есть все шансы увидеть до конца лета доллар по 68 рублей, а евро по 85 рублей.

Курс евро впервые с марта упал до 87 рублей

Также реально продлить тренд на укрепление рубля может ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ с целью сдерживания инфляции. В пятницу, на прошлой неделе, ЦБ второй раз подряд поднял ключевую ставку на 0,5 процента - до 5,5 процента.

В Центробанке прекрасно понимают, что в инфляции есть большая валютная составляющая и без укрепления рубля с ней не справиться. Поэтому повышение ставки и как следствие укрепление рубля продолжится.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Переговоры Путина и Байдена. Главное
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Путин рассказал о "единственном обязательстве РФ по Украине"
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит