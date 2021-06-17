До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

Рубль больше двух месяцев демонстрирует укрепление к доллару и евро. В конце прошлой недели он достиг полугодового максимума.

Специально для "Российской газеты" основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каких высот может еще достичь в этом году российская валюта:

- Очередной российский налоговый период стартовал во вторник, 15 июня. А пик его придется на 25 июня, когда будут уплачивать НДПИ, НДС и акцизы. В такие периоды рубль, как правило, укрепляется, если нет более значимых факторов для его ослабления.

Нефть устойчиво растет четвертую неделю подряд. В среду котировки сорта BRENT достигли отметки 74,73 доллара за баррель впервые с апреля 2019 года. А американской WTI - 72,83 доллара за баррель впервые с октября 2018 года.

Поддержкой рубля также выступают ожидания во второй половине года восстановления глобального спроса до предпандемийных значений. Придают сил нашей валюте и прогнозы по снижению запасов нефти в США четвертую неделю подряд.

Кроме этого, рынок нефти прислушивается к новостям с переговоров о заключении новой ядерной сделки и возможных перспективах снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана. Но перспектива снятия этих санкций постепенно отдаляется, что и поддерживает нефтяные цены.

В целом все факторы укрепления рубля носят среднесрочный характер. Только продажа валюты экспортерами наступает в конце месяца.

При таком раскладе рубль имеет все шансы продолжить укрепление в среднесрочной перспективе. Если уровень 71 рубль к доллару и 87 рублей к евро будут пройдены вниз, то есть все шансы увидеть до конца лета доллар по 68 рублей, а евро по 85 рублей.

Также реально продлить тренд на укрепление рубля может ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ с целью сдерживания инфляции. В пятницу, на прошлой неделе, ЦБ второй раз подряд поднял ключевую ставку на 0,5 процента - до 5,5 процента.

В Центробанке прекрасно понимают, что в инфляции есть большая валютная составляющая и без укрепления рубля с ней не справиться. Поэтому повышение ставки и как следствие укрепление рубля продолжится.