Эксперты из России прилетели в Турцию для оценки ситуации с COVID-19

Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре. В группу экспертов входят представители Роспотребнадзора, Ростуризма, Минздрава и их подведомственных учреждений.
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Визит состоялся в рамках ранее достигнутых договоренностей. По итогам может быть принято решение о возобновлении авиасообщения между государствами и открытия курортов Турции для россиян.
Эксперты оценят уровень заболеваемости, проводимые в республике противоэпидемические мероприятия, а также те меры, которые в ней приняты по охране здоровья туристов.
В апреле в Турции произошел резкий скачок инфицирования, за сутки регистрировалось по 56 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе - его новым штаммом. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Россия была вынуждена ограничить с ней воздушное сообщение.