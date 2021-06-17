Эксперты из России прилетели в Турцию для оценки ситуации с COVID-19

Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре. В группу экспертов входят представители Роспотребнадзора, Ростуризма, Минздрава и их подведомственных учреждений.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости