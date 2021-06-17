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17.06.2021 16:16
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, чем дальнейший рост цен на нефть опасен для рынка

Текст: Сергей Тихонов
Максимальные за два года цены на нефть, уже около 74 долларов за баррель, не приводят к росту инвестиций в геологоразведку и добычу.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Дополнительные доходы от торговли "черным золотом" в соответствии с модным общемировым трендом вкладываются сейчас больше в проекты развития возобновляемой энергетики. С другой стороны рост котировок активизирует сланцевую добычу в США, которая может опять дестабилизировать мировой нефтяной рынок.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Угроза роста добычи нефти в США рынку понятна и знакома. Именно американская сланцевая нефть привела к развалу прошлой сделки ОПЕК+, поскольку убираемые альянсом с рынка объемы компенсировались производством в США. Сейчас добыча в США восстанавливается, с начала июня, за две недели она выросла на 400 тыс. баррелей в сутки до 11,2 млн баррелей в день.

Показательно, что нефтяники уже вступили в конфронтацию с "зеленой повесткой" президента страны Джо Байдена. В 13 штатах поданы иски против запрета бурить на федеральных землях новые нефтяные и газовые скважины. Без нового бурения невозможно поддерживать добычу сланцевых углеводородов. На федеральные земли приходится около 25% от производства нефти в стране. В штате Луизиана действие этого запрета уже приостановлено.

Но рост цен ведет и еще к одному весьма неприятному для нефтяной отрасли результату. О серьезном росте вложений в ВИЭ с начала нефтяного кризиса, вызванного коронавирусом, заявили почти все крупные европейские корпорации, связанные с добычей углеводородов. Например, французская Total увеличивает инвестиции в ВИЭ с 2 до 3 млрд долларов, что составляет почти четверть от капитальных вложений компании, а британская BP до 5 млрд долларов.

"Чем выше цена на нефть, растущая благодаря сокращению добычи странами ОПЕК + и резкому повышению спроса, тем больше становятся вложения в ВИЭ", - говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, высокие котировки барреля и дополнительные доходы от торговли нефтью делают зеленые технологии экономически более жизнеспособными.

С этим согласен, Начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров, который подчеркнул, что дополнительный финансовый ресурс, получаемый в результате роста цен на углеводороды сейчас, позволяет европейским добывающим компаниям вкладываться в проекты солнечной и ветряной генерации.

При этом крупнейшие российские и американские компании в этой гонке не участвуют. Они занимаются ВИЭ, инвестируют в эти проекты, но о глобальной смене вектора развития и резком росте финансирования возобновляемой энергетики речи не идет.

Фото: iStock
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Американские нефтегазовые гранды Exxon и Chevron к 2024 году совокупно планируют ввести в строй до 1,5 ГВт мощностей солнечной и ветряной генерации, а в России в 2023-2035 годах ожидается ввод около 2,4 ГВт солнечных мощностей и 4,1 ГВт - ветряных. Для сравнения, мощность только одного приобретенного BP актива ВИЭ в США около 9 ГВт, а в планах французкой Total к 2025 году довести генерацию на ВИЭ до 35ГВт с нынешних 24,5 ГВт.

Связана такая разница с тем, что и российские и американские компании в избытке обеспечены запасами нефти и газа на территории своих стран, а вот европейцам приходится в основном входить в зарубежные проекты. Но и сбрасывать со счетов общий курс ЕС на достижение углеродной нейтральности к 2050 году не стоит.

Рост цен на восстанавливающемся рынке нефти, конечно, способствует увеличению привлекательности ВИЭ, но большинство нефтегазовых гигантов готовятся к переходу на зелёную энергетику вне зависимости от цен на нефть, считает директор международной практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора "Делойт" в СНГ Александр Губарев. По его мнению, это в первую очередь вопрос сохранения климата и культуры.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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