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17.06.2021 15:38
Рубрика: В мире

Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

Текст: Юрий Когалов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане. По его словам, которые приводит телеканал NTV, это допускает подписанное двумя странами Шушинское соглашение.

Фото: KAYHAN OZER / TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
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"Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", - заявил Эрдоган по возвращении из Баку.

Согласно подписанной президентами Азербайджана и Турции 15 июня Шушинской декларации, обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства, будут проводить совместные консультации, выступать с инициативами, направленными на устранение различных рисков и угроз. В документе также говорится о продолжении совместных усилий по модернизации вооруженных сил в соответствии с современными требованиями.

Как заявил РИА Новости азербайджанский аналитик Ильгар Велизаде, военная доктрина Азербайджана, утвержденная в 2010 году, не предусматривает размещения иностранных военных баз в стране. Однако могут быть сделаны исключения в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными Баку. К тому же в саму доктрину могут быть внесены изменения.

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