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17.06.2021 10:55
Рубрика: Власть

Евгений Попов о саммите в Женеве: Это "бой без правил"

Текст: Анна Полтавцева
Российско-американские переговоры на высшем уровне с участием Президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена проходят в сложной политической обстановке. Такое мнение высказал телеведущий Евгений Попов, освещающий переговоры лидеров России и Соединенных Штатов из Женевы.
Фото: Екатерина Тихонова Фото: Екатерина Тихонова
Фото: Екатерина Тихонова

"Путин и Байден встретились впервые за 10 лет. С тех пор очень многое изменилось в мире и геополитике", - отметил Попов. По его мнению, после ухода предыдущего американского президента Дональда Трампа мировая дипломатическая система "поломалась". "Сейчас абсолютно неясно, чего нам ждать от американской стороны. Фактически, сейчас мы наблюдаем "бой без правил", - заявил Евгений Попов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Я работаю на саммите в Женеве на вилле Ла гранж и своими глазами наблюдаю за историческими переговорами", - рассказывает тележурналист. По его мнению, саммит проходит в ситуации неопределенности. "Раньше мы были уверены, что республиканцы настроены к нам недружелюбно: они сами открыто об этом заявляли, поэтому взаимодействовать с ними было сравнительно легко. Даже демократы, несмотря на враждебный настрой, улыбались нам в лицо. А сегодня в современной международной политике нет никаких правил. Поэтому в этой встрече много противоречий. С одной стороны, любые договоренности на этом саммите могут потребовать от сторон поступиться частью своих национальных интересов. Однако такого просто не может быть! С другой стороны, все ждут каких-то итогов: ни американцам, ни нам нельзя уезжать без результатов", - подчеркнул Попов.

По словам журналиста, для каждой из стран очень важно попытаться вернуть отношения в конструктивное русло. Если ничего не изменится, последствия могут быть непредсказуемыми. "К сожалению, ощущение, что отношения России и США достигли дна и мы живем на абсолютно разных планетах. Полагаю, что уже пора постараться понять друг друга, привести к единому знаменателю наши отношения. Важно определиться, как мы друг к другу относимся", - считает журналист.

Среди ключевых вопросов переговоров, по мнению Евгения Попова, - взаимоотношения с Украиной и строительство газопровода "Северный поток". Обсуждая газопровод, России необходимо четко и однозначно обозначить свою роль и поставить американцев на место. Что касается Украины, то для нас "красная линия" будет проходить через принятие соседнего государства в НАТО. "Посмотрим, какие "красные" линии у Байдена, главное, чтобы они не пересеклись с нашими", - подчеркнул Евгений Попов.

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