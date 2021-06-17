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17.06.2021 10:45
Рубрика: Общество

Федерация креативных индустрий, Skillbox и АБКР проведут образовательную программу

Федерация креативных индустрий (ФКИ), которая объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и компании креативного бизнеса, объявляет о запуске образовательной программы в формате онлайн трансляции совместно с платформой Skillbox и Ассоциацией брендинговых компаний России (АБКР).

В рамках двухчасовой лекции представители креативных индустрий затронут актуальные проблемы и перспективы дизайн-рынка в контексте трансформации его интеллектуальных услуг, озвучат дальнейшие прогнозы развития, поделятся мыслями о влиянии пандемии на сектор и ответят на самый важный вопрос, есть ли будущее у маленьких креативных команд из России и как создавать востребованные продукты на внутренний и внешний экспорт. В числе приглашенных спикеров для создания полноценной дискуссии заявлены: Анастасия Третьякова, креативный директор Depot, член АБКР, Виталий Ставицкий, президент Союза Дизайнеров России, Анна Луканина, Управляющий партнер Depot branding agency, Президент АБКР. Модератором программы выступит Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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В этот раз формат Live.Skillbox пройдет в нестандартном для платформы расширенном составе. В дискуссии примут участие ведущие брендинговые эксперты, дизайнеры и студенты профильных вузов, входящие в состав Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), которые первыми оценят новый продукт Федерации и дадут ему независимую оценку.

Онлайн трансляция пройдет 22 июня 19:00-21:00 по Москве на Live.Skillbox и официальном Youtube-канале образовательной платформы. Для регистрации на мероприятие достаточно пройти по ссылке.

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность ФКИ заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

Онлайн-университет Skillbox предлагает курсы по 5 направлениям: дизайну, программированию, разработке игр, маркетингу и управлению - всего более 290 образовательных программ. Skillbox дает возможность стажировок и трудоустройства и сотрудничает с 70 отраслевыми партнерами для разработки образовательных программ, подготовки дипломных заданий и дальнейшего трудоустройства. Онлайн-университет признан лидером сегмента дополнительного профессионального онлайн-образования согласно данным исследования "Интерфакс Академии" в 2020 году.

Ведущая некоммерческая организация, представляющая интересы брендинговых агентств России. Агентства, входящие в АБКР, занимаются разработкой потребительских, корпоративных, отраслевых, региональных и национальных брендов.

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