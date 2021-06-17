ФНС ответила на сообщения о "двойном налоге" для блогеров

Российским блогерам, получающим доходы от продажи рекламы, не придется дважды платить налоги. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы.

Ранее компания Google LLC сообщила, что с июня 2021 года доход, полученный блогерами от просмотра контента с территории США, будет облагаться американским налогом.

"В 1992 году Россия и США подписали договор об избежании двойного налогообложения. Таким образом, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то его доходы облагаются налогом только в России (п. 1 ст. 12 Договора). Чтобы подтвердить свое резидентство, нужно заполнить электронную форму (W8B, 1042S), которую пользователям направила Google LLC", - пояснили в ФНС.

В службе напомнили, что для отчета о своих заработках блогерам необходимо сдавать декларацию 3-НДФЛ. В этом году это необходимо было сделать до 30 апреля, крайний срок уплаты - 15 июля.

По данным аналитической платформы BloggerBase, в 2020 году объем российского рынка YouTube вырос в два раза по сравнению с 2019 годом и составил 12,6 миллиарда рублей.