Фонд дольщиков выявил нарушения в "дорожных" картах регионов

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства проверил "дорожные" карты регионов по достройке проблемных объектов. Госдума в среду приняла закон, который расширяет полномочия фонда и наделяет его полномочиями по контролю за "дорожными" картами субъектов.

"Мы знали, что закон выйдет и мы уже их проверили", - сообщил журналистам генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Фондом было выявлено 74 объекта, по которым регионы не установили сроки решения проблем граждан, купивших квартиры в этих домах. Также среди нарушений были выявлены сроки защиты прав граждан за пределами 2024 года. Хотя выплатить компенсации и завершить строительство большинства долгостроев планируется до конца 2023 года.

Фонд защиты прав дольщиков готов взять на себя завершение долгостроев, сроки решения проблем по которым субъектами нарушены более чем на полгода, сообщил генеральный директор фонда Константин Тимофеев. Количество таких объектов к концу третьего квартала может достичь 100.

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числится 2910 тысячи домов. Из них 1368 находятся в работе федерального фонда, а решением проблем по 1542 домам занимаются регионы.