Французская прокуратура потребовала для Саркози 6 месяцев тюрьмы

В процессе по делу экс-президента Франции Николя Саркози, который подозревается в превышении сумм финансирования своей предвыборной кампании в 2012 году, выступила сторона обвинения. Как передает телеканал BFM TV, прокуратура потребовала для бывшего хозяина Елисейского дворца полгода тюрьмы и штраф в размере 3750 евро.

Сам Саркози, который накануне весьма эмоционально вел себя в зале суда в Париже (за что даже получил взыскание), категорически отрицает свою причастность к недобросовестной финансовой отчетности и сокрытию расходов. Эти обвинения он назвал "сказками", в которые ни за что не поверит как человек, который провел в политике сорок лет и хорошо знает "кухню" избирательных кампаний.