Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства""

Принят Государственной Думой 1 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 14, ст. 1581; N 30, ст. 3735; 2011, N 31, ст. 4700; 2013, N 30, ст. 4069; 2015, N 1, ст. 20; N 7, ст. 1016; 2018, N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5073; 2020, N 42, ст. 6517) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 после слов "органической продукции" дополнить словами ", сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками";

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками.";

3) часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) о состоянии производства сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин