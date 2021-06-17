Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 180-ФЗ "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 15 Федерального закона от 30 декабря 2015 года N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 51) изменение, дополнив ее частью 10 следующего содержания:

"10. Требования к отображению на картографических материалах (за исключением государственных топографических карт и государственных топографических планов) Государственной границы Российской Федерации и территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации и территорий муниципальных образований утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и картографии, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин