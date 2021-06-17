Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 185-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об Общественной палате Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в статью 13 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, ст. 1277) изменение, дополнив ее частью 21 следующего содержания:

"21. В случае, если член Общественной палаты, имеющий инвалидность, при осуществлении своих полномочий нуждается в сопровождении, он имеет право на возмещение расходов, связанных с проездом и проживанием сопровождающего лица, в размере, определенном федеральным законом, иным нормативным правовым актом, за счет средств федерального бюджета.".

Президент Российской Федерации В. Путин