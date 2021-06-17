Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 187-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О национальной платежной системе""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в часть 51 статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; 2019, N 12, ст. 1223) изменение, исключив слова "для перевода электронных денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей".

Президент Российской Федерации В. Путин