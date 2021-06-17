ГД: Все студенты, независимо от прививки, получат качественное образование

Предложения по допуску на очные лекции в столичных вузах только вакцинированных студентов - взвешенные и выверенные, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Напомним, Совет ректоров Москвы и Московской области сейчас разрабатывает рекомендации для московских вузов в связи с ростом заболевших коронавирусом. В течение недели будут представлены окончательные решения о формате начала нового учебного года в вузах столицы.

"В нашей стране созданы уникальные условия: доступны три вакцины, в Москве привиться можно даже в парках и торговых центрах, - говорит Духанина. - Массовая вакцинация сегодня - единственный способ побороть пандемию".

Не будет проблем с прививкой и у студентов. По словам Духаниной, многие ведущие вузы предлагают организовать вакцинацию первокурсников уже в течение первых недель после приезда в Москву.

"Московские вузы, скорее всего, предложат студентам гибридную форму очного обучения, - поясняет Духанина. - Российские университеты уже научились обеспечивать качественное образование в дистанте. Сегодня дистанционное обучение - это синхронная работа студентов со своими однокурсниками и преподавателями (неважно, в аудитории, или через экран монитора). И ситуация, когда часть студентов находится на удаленке, а часть присутствует в кампусе, точно не станет техническим препятствием. Вне зависимости от того, какое решение примет тот или иной студент - прививаться и приехать в кампус, или отказаться от вакцины и заниматься дистанционно - на качестве знаний, которые он получит, это никак не отразится".