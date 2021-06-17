Новости

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве 22:43
В Афганистане число заболеваний COVID-19 за месяц возросло в 24 раза 22:38
Верховный суд США поддержал закон о доступном здравоохранении 22:35
Компания SpaceX запустила спутник GPS третьего поколения 22:22
ГД: Все студенты, независимо от прививки, получат качественное образование 22:17
Попова определила возраст основной части заболевающих COVID-19 в России 22:15
Актер Андрей Егоров умер на 51-м году жизни 22:09
В Лондоне подали иск к Даунинг-стрит по поводу изоляции 22:02
Захарова назвала идею посольства США по Украине внешним ручным управлением 22:01
Нидерланды предложили бесплатную сельдь в качестве поощрения вакцинированным 21:50
В Москве за ковидные нарушения вновь опечатали Adrenaline Stadium 21:48
В Оренбуржье мэрам запретили премировать самих себя 21:32
Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод 21:08
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 20:56
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам 20:55
Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях 20:41
В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч 20:40
Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии 20:36
В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19 20:36
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 20:35
МИД России: США подрывают стабильность на Балканах 20:14
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле 19:36
Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 22:17
Рубрика: Общество

ГД: Все студенты, независимо от прививки, получат качественное образование

Текст: Мария Агранович
Фото: РИА Новости www.ria.ru Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: РИА Новости www.ria.ru

Предложения по допуску на очные лекции в столичных вузах только вакцинированных студентов - взвешенные и выверенные, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В вузы Москвы предложили допускать только после вакцинации от COVID-19

Напомним, Совет ректоров Москвы и Московской области сейчас разрабатывает рекомендации для московских вузов в связи с ростом заболевших коронавирусом. В течение недели будут представлены окончательные решения о формате начала нового учебного года в вузах столицы.

"В нашей стране созданы уникальные условия: доступны три вакцины, в Москве привиться можно даже в парках и торговых центрах, - говорит Духанина. - Массовая вакцинация сегодня - единственный способ побороть пандемию".

Не будет проблем с прививкой и у студентов. По словам Духаниной, многие ведущие вузы предлагают организовать вакцинацию первокурсников уже в течение первых недель после приезда в Москву.

"Московские вузы, скорее всего, предложат студентам гибридную форму очного обучения, - поясняет Духанина. - Российские университеты уже научились обеспечивать качественное образование в дистанте. Сегодня дистанционное обучение - это синхронная работа студентов со своими однокурсниками и преподавателями (неважно, в аудитории, или через экран монитора). И ситуация, когда часть студентов находится на удаленке, а часть присутствует в кампусе, точно не станет техническим препятствием. Вне зависимости от того, какое решение примет тот или иной студент - прививаться и приехать в кампус, или отказаться от вакцины и заниматься дистанционно - на качестве знаний, которые он получит, это никак не отразится".

Общество Образование Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода