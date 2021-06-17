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17.06.2021 12:28
Рубрика: Власть

Госдума обязала СМИ упоминать о запрете террористических организаций

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла закон об обязанности СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация запрещена.

Фото: Информцентр НАК
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Сейчас СМИ должны маркировать организации, которые признаны экстремистскими а также нежелательными в РФ. При этом в отношении террористических организаций такие требования не установлены. Один из авторов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн объяснил, что документ направлен на устранение этой правовой коллизии.

Проект касается общественных объединений или иных организаций, включенных в единый федеральный список организаций, признанных террористическими. В том числе речь об иностранных и международных структурах.

Отметим, на пленарном заседании 16 июня Госдума приняла сопутствующий закон о штрафах для СМИ за публикацию материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они ликвидированы или запрещены. Речь идет о штрафах 2-2,5 тысячи рублей для физлиц, 4-5 тысяч рублей для должностных лиц, 40-50 тысяч рублей для юрлиц.

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