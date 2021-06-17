Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Госдума приняла правительственный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам.

Проект подготовлен по поручению главы государства, которое он озвучил в Послании Федеральному собранию 2020 года.

В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определит правительственная комиссия.

"Эта инициатива позволит огромному количеству людей пользоваться бесплатно различными услугами интернет-ресурсов, - заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. - Таким образом, предоставление услуг для наших граждан на территории всей страны будет теперь бесплатным".

По данным Минцифры, бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе.