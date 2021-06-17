Госдума приняла закон о защите минимального дохода должников

"Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию".

Новшество коснется миллиона граждан, которые получают небольшую заработную плату или пенсию. То есть ни один государственный орган не будет вправе забирать средства ниже этого уровня суммы прожиточного минимума, отметил депутат Госдумы Зариф Байгускаров в ходе пленарного заседания.

В свою очередь его коллега по фракции ЕР Наталья Костенко констатировала, что проблема закредитованности год от года растет и только усугубилась экономическими трудностями в связи с пандемией. Что важно, облегчение получат и пенсионеры - 1,3 млн из них являются должниками, привела данные ФСПП Наталья Костенко. "Для них этот законопроект станет действенным механизмом снижения долговой нагрузки и обеспечения доступа к минимальным доходам, так как они не могут воспользоваться процедурой бесплатного банкротства, поскольку получают регулярный доход в виде пенсии", - пояснила депутат.

После вступления закона в силу граждане, оказавшиеся в долговой кабале, смогут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума трудоспособного населения. Речь о 12 702 рубля по состоянию на 2021 год, однако ежегодно эта сумма растет.

Если у должника есть иждивенцы (дети, инвалиды на содержании и т.п.), то они также будут учитываться при расчете "несгораемого минимума".