Госдума седьмого созыва провела последнее заседание

Новости

Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод 21:08
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 20:56
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам 20:55
Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях 20:41
В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч 20:40
Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии 20:36
В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19 20:36
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 20:35
МИД России: США подрывают стабильность на Балканах 20:14
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле 19:36
Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов 18:57
Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30% 18:54
Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради" 18:52
"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам 18:50
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера 18:46
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве 18:40
Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади" 18:39
В Москве втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса 18:36
Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия - одна из необходимых мер по защите граждан России 18:32
Власти Москвы развернут 24 тысячи коек в ковидных стационарах 18:29
Захарова: Условия Киева по "Северному потоку-2" противоречат законам рынка 18:28
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 20:40
Рубрика: Власть

Госдума седьмого созыва провела последнее заседание

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
Действующая Госдума завершила свою последнюю парламентскую сессию. Следующий состав нижней палаты парламента соберется уже после выборов, которые пройдут 19 сентября. Эта Дума войдет в историю тем, что активно работала в период пандемии над социальными законами, а также тем, что "разгребла" все "законодательные завалы".
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Работу парламентариев, как и остальных россиян, осложнила пандемия - около двухсот депутатов перенесли заболевание коронавирусом, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Многие народные избранники уже сделали прививки. И темпов работы не сбавили. Несмотря на затруднения в работе, парламентариям удалось завершить разбор законодательных завалов, накопившихся за двадцать лет, - из них в законотворческом портфеле осталось 26 законопроектов (1,3%). С октября 2016 года по сегодняшний день в Госдуму было внесено 5500 законопроектов, из них рассмотрено 4485 (то есть 81,5%). "Это коэффициент полезного действия Государственной Думы", - отметил Володин. А всего за пять лет депутаты рассмотрели 6479 законопроектов, приняли 2672 закона (41,2%). Кстати, только в связи с распространением коронавируса палата парламента одобрила 37 законов.

Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
Володин сообщил о сэкономленных депутатами средствах за пять лет

За время работы седьмого созыва в Госдуму поступило более миллиона обращений от граждан. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период. "Соответственно, запрос на такой диалог растет", - отметил спикер. Он назвал еще одну тенденцию: парламент усилил разработку законов прямого действия (по итогам этого полугодия их доля составила 67,5%), а также социально значимых инициатив. Каждый третий закон, принятый в весеннюю сессию, социальный. Да и в ходе всей работы седьмого созыва Госдума последовательно занималась поддержкой семьи, материнства, детства. "Тема была среди приоритетных. Принято 109 законов в этой сфере", - сообщил Володин. Кроме того, одобрено 27 законов в развитие обновленной Конституции.

Коэффициент полезного действия Госдумы превышает 80 процентов

Следующая тенденция, названная Володиным: Госдума вышла на системное принятие взаимоувязанных законов. Это позволило решать проблемы в комплексе. Еще один успех - нынешнему депутатскому корпусу удалось подняться на новый качественный уровень взаимодействия с правительством. За прошедший год улучшилась работа по подготовке подзаконных актов - на эту проблему депутаты постоянно обращали внимание, напомнил спикер. А своевременная подготовка таких актов, объяснил Володин, означает, что принятый закон начнет действовать в срок.

"В работе все это время для нас было главным одно - повышение уровня жизни наших граждан, укрепление страны и принятие законов исключительно в интересах жителей и государства, - подчеркнул Володин. - Хотелось бы, чтобы независимо от того, будем ли мы депутатами или выберем для себя другую профессию, это осталось с нами - страна у нас одна. И здесь не должно быть разных политических подходов. Это то, что нас объединяет". Говоря о направлениях работы, спикер назвал приоритетом седьмого думского созыва законодательное обеспечение реализации Посланий президента, направленных на поддержку граждан, развитие экономики, социальной сферы. "Желаю всем интересных перспектив", - напутствовал Вячеслав Володин своих коллег.

Миронов обратил внимание на высокие возможности у парламентской оппозиции в седьмом созыве

Ряд важных законов упомянули в своих выступлениях представители фракций. Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что в центре внимания депутатов было решение социальных проблем. "Увеличены пособия, введены новые пособия, расширен круг их получателей, - привел примеры он. - До 640 тыс. рублей вырос размер материнского капитала, который стали назначать уже после рождения первого ребенка". Развивались совершенно новые отрасли права. "Появились такие законы, как закон о народном бюджетировании, который фактически является проявлением прямой демократии", - пояснил Исаев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что Госдума проделала большую работу по выполнению поручений президента России, а также констатировал, что к парламенту теперь прислушиваются министерства и ведомства. "Вячеслав Володин сделал все, чтобы здесь зазвучали голоса с мест", - отметил также вклад спикера Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский среди самых важных принятых законов назвал поправки в Конституцию РФ, которые, в частности, предусматривают расширение права палаты участвовать в формировании кабинета министров. Отметил он и решения по восстановлению системы вытрезвителей, о регулировании работы на удаленке, законы о защите детей от опасной информации, защите животных и ряд других.

6479 законопроектов рассмотрела Госдума VII созыва за время своей работы

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на высокие возможности у парламентской оппозиции в седьмом созыве. Раньше она такого права голоса, по его словам, не имела. При этом многие позитивные законы принимались по прямому указанию президента, заметил также Миронов. К ним относятся пакеты о поддержке семей с детьми, которые во многом реализуют положения программного демографического законопроекта "справороссов". Позитивное решение о повышении НДФЛ на доходы от 5 млн руб. также принято с подачи главы государства, напомнил он.

Последнее пленарное заседание созыва завершено, но работа депутатского корпуса продолжается. Со следующей недели законодатели будут работать в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональные недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Попова: В России заметно растет распространение индийского штамма COVID
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет