Госдума седьмого созыва провела последнее заседание

Действующая Госдума завершила свою последнюю парламентскую сессию. Следующий состав нижней палаты парламента соберется уже после выборов, которые пройдут 19 сентября. Эта Дума войдет в историю тем, что активно работала в период пандемии над социальными законами, а также тем, что "разгребла" все "законодательные завалы".

Работу парламентариев, как и остальных россиян, осложнила пандемия - около двухсот депутатов перенесли заболевание коронавирусом, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Многие народные избранники уже сделали прививки. И темпов работы не сбавили. Несмотря на затруднения в работе, парламентариям удалось завершить разбор законодательных завалов, накопившихся за двадцать лет, - из них в законотворческом портфеле осталось 26 законопроектов (1,3%). С октября 2016 года по сегодняшний день в Госдуму было внесено 5500 законопроектов, из них рассмотрено 4485 (то есть 81,5%). "Это коэффициент полезного действия Государственной Думы", - отметил Володин. А всего за пять лет депутаты рассмотрели 6479 законопроектов, приняли 2672 закона (41,2%). Кстати, только в связи с распространением коронавируса палата парламента одобрила 37 законов.

За время работы седьмого созыва в Госдуму поступило более миллиона обращений от граждан. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период. "Соответственно, запрос на такой диалог растет", - отметил спикер. Он назвал еще одну тенденцию: парламент усилил разработку законов прямого действия (по итогам этого полугодия их доля составила 67,5%), а также социально значимых инициатив. Каждый третий закон, принятый в весеннюю сессию, социальный. Да и в ходе всей работы седьмого созыва Госдума последовательно занималась поддержкой семьи, материнства, детства. "Тема была среди приоритетных. Принято 109 законов в этой сфере", - сообщил Володин. Кроме того, одобрено 27 законов в развитие обновленной Конституции.

Коэффициент полезного действия Госдумы превышает 80 процентов

Следующая тенденция, названная Володиным: Госдума вышла на системное принятие взаимоувязанных законов. Это позволило решать проблемы в комплексе. Еще один успех - нынешнему депутатскому корпусу удалось подняться на новый качественный уровень взаимодействия с правительством. За прошедший год улучшилась работа по подготовке подзаконных актов - на эту проблему депутаты постоянно обращали внимание, напомнил спикер. А своевременная подготовка таких актов, объяснил Володин, означает, что принятый закон начнет действовать в срок.

"В работе все это время для нас было главным одно - повышение уровня жизни наших граждан, укрепление страны и принятие законов исключительно в интересах жителей и государства, - подчеркнул Володин. - Хотелось бы, чтобы независимо от того, будем ли мы депутатами или выберем для себя другую профессию, это осталось с нами - страна у нас одна. И здесь не должно быть разных политических подходов. Это то, что нас объединяет". Говоря о направлениях работы, спикер назвал приоритетом седьмого думского созыва законодательное обеспечение реализации Посланий президента, направленных на поддержку граждан, развитие экономики, социальной сферы. "Желаю всем интересных перспектив", - напутствовал Вячеслав Володин своих коллег.

Миронов обратил внимание на высокие возможности у парламентской оппозиции в седьмом созыве

Ряд важных законов упомянули в своих выступлениях представители фракций. Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что в центре внимания депутатов было решение социальных проблем. "Увеличены пособия, введены новые пособия, расширен круг их получателей, - привел примеры он. - До 640 тыс. рублей вырос размер материнского капитала, который стали назначать уже после рождения первого ребенка". Развивались совершенно новые отрасли права. "Появились такие законы, как закон о народном бюджетировании, который фактически является проявлением прямой демократии", - пояснил Исаев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что Госдума проделала большую работу по выполнению поручений президента России, а также констатировал, что к парламенту теперь прислушиваются министерства и ведомства. "Вячеслав Володин сделал все, чтобы здесь зазвучали голоса с мест", - отметил также вклад спикера Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский среди самых важных принятых законов назвал поправки в Конституцию РФ, которые, в частности, предусматривают расширение права палаты участвовать в формировании кабинета министров. Отметил он и решения по восстановлению системы вытрезвителей, о регулировании работы на удаленке, законы о защите детей от опасной информации, защите животных и ряд других.

6479 законопроектов рассмотрела Госдума VII созыва за время своей работы

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на высокие возможности у парламентской оппозиции в седьмом созыве. Раньше она такого права голоса, по его словам, не имела. При этом многие позитивные законы принимались по прямому указанию президента, заметил также Миронов. К ним относятся пакеты о поддержке семей с детьми, которые во многом реализуют положения программного демографического законопроекта "справороссов". Позитивное решение о повышении НДФЛ на доходы от 5 млн руб. также принято с подачи главы государства, напомнил он.

Последнее пленарное заседание созыва завершено, но работа депутатского корпуса продолжается. Со следующей недели законодатели будут работать в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональные недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.