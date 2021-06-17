Гражданин США приговорен к четырем годам колонии за взятку

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии гражданина США Джина Спектора, признанного виновным в даче взятки бывшей экс-помощнице высокопоставленного чиновника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Останкинского районного суда Москвы.

"Спектор Джин Миронович признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима", - рассказали в суде.

Как дополняет ТАСС, Джин Спектор родился и вырос в Ленинграде. Позже переехал в США и получил там гражданство. Однако связей с нашей страной не утратил. До недавнего времени он занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром". При этом, по данным следствия, Джин Спектор выступал посредником при передаче взяток Анастасии Алексеевой, служившей в то время помощницей высокопоставленного руководителя. За счет фармкомпаний экс-чиновница ездила отдыхать в Таиланд и Доминиканскую республику. В обоих случаях путевки и билеты стоили по два миллиона рублей.