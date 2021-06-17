Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 193-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Абзац шестой статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3589; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7616; 2013, N 52, ст. 7010; 2016, N 27, ст. 4188) после слова "среды" дополнить словами ", объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 52, ст. 6440; 2011, N 15, ст. 2021; 2012, N 53, ст. 7612; 2018, N 31, ст. 4859) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 статьи 6 слова "охраны памятников истории и культуры" заменить словами "сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия)";

2) в статье 20:

а) в пункте 1 слова "и охрана памятников истории и культуры" заменить словами ", сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия";

б) в пункте 3 слова "охраны памятников истории и культуры," заменить словами "сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, охраны".

Статья 3

В абзаце первом пункта 1 статьи 9 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2006, N 52, ст. 5498; 2011, N 30, ст. 4591, 4594, 4596; 2012, N 31, ст. 4320; 2016, N 27, ст. 4300) первое предложение изложить в следующей редакции: "Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений на внутренних водных путях осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2012, N 47, ст. 6390; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5799; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 79; N 11, ст. 1494; N 15, ст. 2057; N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4771; 2018, N 32, ст. 5135; 2020, N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 статьи 91 после слов "в отношении объектов культурного наследия" дополнить словами ", в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации";

2) абзац первый статьи 92 после слов "объектов культурного наследия" дополнить словами ", в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации,";

3) дополнить статьей 94 следующего содержания:

"Статья 94. Осуществление полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, территория которого примыкает к внутренним морским водам Российской Федерации и территориальному морю Российской Федерации, осуществляют полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, определенные статьями 91 и 92 настоящего Федерального закона, в акваториях внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации".";

4) пункт 14 статьи 161 изложить в следующей редакции:

"14. Формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации, осуществляются региональным органом охраны объектов культурного наследия данного субъекта Российской Федерации.";

5) в подпункте 11 пункта 3 статьи 202 слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр", слова "государственного кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности" заменить словами "Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости".

Статья 5

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 30, ст. 4605; 2013, N 43, ст. 5452; 2014, N 43, ст. 5799; 2017, N 31, ст. 4757; 2018, N 53, ст. 8441) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 11 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) проведение археологических полевых работ;";

2) пункт 1 части 2 статьи 39 дополнить словами ", объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия)";

3) пункт 3 части 1 статьи 41 дополнить словами ", объектам культурного наследия";

4) часть 1 статьи 42 после слова "осуществляться" дополнить словами "меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,";

5) дополнить статьей 521-1 следующего содержания:

"Статья 521-1. Использование водных объектов для целей проведения археологических полевых работ

Использование водных объектов для целей проведения археологических полевых работ осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.";

6) статью 66 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Водные объекты, части водных объектов, расположенные в границах территорий объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах защитных зон объектов культурного наследия, используются в пределах указанных границ в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин