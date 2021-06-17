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Текст:   Василий Кошкин 
18:17 17.06.2021

Хуснуллин рассказал о снижении административных барьеров в строительстве

Российские власти намерены снижать административные барьеры в строительстве. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время заседания президиума Правительственной̆ комиссии по региональному развитию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам Хуснуллина, законотворческая работа, направленная на дерегулирование строительной отрасли и повышение гибкости градостроительной документации, даст положительный результат уже в этом году.

Фото: iStock
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"Мы ставили перед собой задачу снизить инвестиционно-строительный цикл на 30% и сегодня, если все постановления и законы, которые мы приняли, выполнять, то скорость строительства - от идеи до регистрации - уже сократится на эти самые 30%", - отметил заместитель председателя правительства.

Сейчас Градостроительный кодекс РФ предусматривает 32 мероприятия для реализации строительства. Для сравнения, ранее такой порядок предполагал проведение более 90 согласовательных процедур, а с дополнительными требованиями других ведомств их количество могло доходить до 136.

Отдельной темой обсуждения стало дорожное строительство. Вице-премьер обратил отдельное внимание на работу по укладке асфальта.

"Мы ее лучше выполнили, чем в прошлом году и по кассе, и по физическому освоению, но я считаю, что скорость все равно нужно добавлять", - сказал Хуснуллин.

Он также призвал Минтранс и регионы обратить внимание на развитие строительства цементобетонных дорог: подобная технология по цене конкурирует с асфальтобетонным покрытием, но в эксплуатации обходится намного дешевле.

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