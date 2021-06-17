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17.06.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Ян Лузин о том, как модернизировать работу всех отраслей бизнеса. Производственные предприятия в структуре холдинга

Одной из ключевых составляющих девелопмента является наличие поставщиков качественной продукции для строительства, особенно железобетонных изделий. Поэтому в определенный момент возникает необходимость, чтобы в состав холдинга входили не только девелоперские подразделения, но и производственные предприятия.
Фото: предоставлено Яном Лузиным Фото: предоставлено Яном Лузиным
Фото: предоставлено Яном Лузиным

С этим столкнулись и мы в группе компаний "Луг", когда пришло понимание, что без собственного производства железобетонных изделий (тех же панелей), развиваться и двигаться дальше достаточно проблемно. Поэтому мы решили приобрести пакет акций псковского ДСК, предприятия с долгой и славной историей. 55 лет назад он начал выпускать панели для хрущевок всесоюзной серии 1-464, а через несколько лет прошел модернизацию для выпуска изделий для строительства домов серии 111-121, которая была основной до недавнего времени. Однако, на момент приобретения ситуация была, скажу прямо, ужасной. Предприятие было практически в шаге от ликвидации: в предбанкротном состоянии, на нем были огромнейшие долги, порядка 300 миллионов рублей, пара месяцев - и оно бы банально не смогло рассчитаться по долгам, а работники оказались бы на улице. Кроме того, оборудование было морально устаревшим и, что страшнее, изношенным. Но мы не привыкли отступать, тем более, на нас была ответственность за людей. Мы поставили перед собой крайне амбициозные задачи - во-первых, сохранить завод и рабочие места, во-вторых - модернизировать производство и сделать его эффективным.

Выросла и мощность, причем практически в два раза - если раньше завод при полной загрузке выпускал до 60 тысяч квадратных метров жилья в год, то сейчас - более 100 тысяч. Фото: предоставлено Яном Лузиным

С первым мы справились, взяв курс на антикризисный менеджмент и выход из системного кризиса. Не скажу, что это было просто, но думаю, что мы справились. А вот следующая задача гораздо интереснее. Перед тем, как приступить к непосредственно модернизации, мы серьезно подошли к изучению современных тенденций. Так, для изучения международного опыта я лично посетил несколько наиболее эффективных предприятий в Германии и Финляндии. Затем привлеченные к проекту консультанты из Германии разработали проект и стратегию, сопровождение процесса осуществляли наши отечественные консультанты из Санкт-Петербурга. Мы заменили все изношенное оборудование на современное, установили подъемно-поворотные формовочные стенды и все необходимое оборудование, позволяющее изготавливать железобетонные изделия любой конфигурации и размеров для строительства жилых домов. Разумеется, пересмотрены были и технологические процессы. Теперь мы не привязаны к конкретной серии, а можем выпускать панели для совершенно разных проектов, завод стал очень гибким и может подстроиться под изменение спроса. Выросла и мощность, причем практически в два раза - если раньше завод при полной загрузке выпускал до 60 тысяч квадратных метров жилья в год, то сейчас - более 100 тысяч.

Псковский ДСК - один из наиболее современных и технологически совершенных заводов в северо-западном регионе. И это подтверждается тем фактом, что крупный шведский застройщик "Bonava", ныне активно строящий объекты на северо-западе, заинтересовался именно нашей продукцией. Их специалистов поразило, как в провинциальном городе могут выпускать продукцию, не уступающую европейским аналогам по качеству, которая при этом и стоит адекватно, гораздо дешевле, чем в той же Москве.

Более того, мы не стоим на месте и активно развиваемся. Как уже упоминал выше, мы поставляем нашу продукцию нескольким партнерам не только в Псковской области, но и в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Также сейчас рассматриваем возможность производства домокомплектов для индивидуального жилищного строительства, спрос на которое значительно вырос. Одним словом, продолжаем работать.

На правах рекламы

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