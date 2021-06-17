Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 206-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2259; N 30, ст. 3604; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 30, ст. 4006, 4007; N 31, ст. 4164, 4193, 4195, 4207, 4208; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4605; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 50, ст. 7342, 7345, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7548; 2015, N 1, ст. 35, 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4391; N 41, ст. 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1493; N 23, ст. 3284; N 26, ст. 3871, 3877, 3884, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2019, 2029; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 70; N 6, ст. 959; N 9, ст. 1461, 1466, 1471; N 11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431; Российская газета, 2021, 5 мая) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 2 статьи 13.11," дополнить словами "статьями 13.14, 13.141,", после слов "частью 2 статьи 15.155," дополнить словами "частью 2 статьи 17.13,", после слов "частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46," дополнить словами "частью 1 статьи 17.13,", после слов "частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46," дополнить словами "частью 2 статьи 17.13,", после слов "частью 3 статьи 15.45," дополнить словами "частью 1 статьи 17.13,";

2) в статье 13.11:

а) абзац первый части 1 после слов "настоящей статьи" дополнить словами "и статьей 17.13 настоящего Кодекса";

б) абзац первый части 2 после слов "в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.13 настоящего Кодекса,";

3) в статье 13.14:

а) абзац первый после слов "статьи 14.33" дополнить словами "и статьей 17.13";

б) в абзаце втором слова "от пятисот до одной тысячи рублей" заменить словами "от пяти тысяч до десяти тысяч рублей", слова "от четырех тысяч до пяти тысяч рублей" заменить словами "от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей";

4) дополнить статьей 13.141 следующего содержания:

"Статья 13.141. Незаконное получение информации с ограниченным доступом

Получение информации любым незаконным способом, доступ к которой ограничен федеральным законом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5.53, частями 1 и 2 статьи 13.11, статьей 14.29, частью 5 статьи 15.19, частью 2 статьи 17.13 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";

5) статью 17.13 изложить в следующей редакции:

"Статья 17.13. Незаконное распространение сведений о защищаемых лицах

1. Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной защите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Сбор, передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных судей, прокурорских работников, следователей, лиц, производящих дознание, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, сотрудников органов федеральной службы безопасности, сотрудников органов государственной охраны, сотрудников органов внешней разведки Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов или учреждений уголовно-исполнительной системы, сотрудников таможенных органов или сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением такими лицами общественного долга либо персональных данных близких таких лиц, совершенные с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.";

6) в части 2 статьи 28.3:

а) пункт 1 после цифр "13.13, 13.14," дополнить словами "статьей 13.141 (в пределах своих полномочий),";

б) пункт 56 после слов "частью 5 статьи 13.12," дополнить словами "статьей 13.14 (в пределах своих полномочий), статьей 13.141 (в пределах своих полномочий),", после слов "статьей 15.271," дополнить словами "статьей 17.13 (в пределах своих полномочий),";

в) пункт 58 после слов "статьями 13.41-13.45," дополнить словами "частью 2 статьи 17.13,".

Президент Российской Федерации В. Путин