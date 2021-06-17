Искусственный интеллект может начать модерацию комментариев в Facebook

Facebook начнет тестировать новую систему для снижения токсичности в комментариях сообществ, сообщается в блоге социальной сети.

Система, которая называется "Оповещение о конфликтах", будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев, которые пользователи оставляют в сообществах Facebook.

В случае обнаружения споров или потенциально конфликтных ситуаций в комментариях система будет их маркировать и отправлять администратору сообщества уведомление. Кроме того, сообщения с нецензурной лексикой или неприемлемыми высказываниями будут помечаться плашкой moderation alert. Информация о таких комментариях также будет уходить модераторам группы.

Предполагается, что новый способ маркировки и оповещения поможет администраторам своевременно принимать необходимые действия для деэскалации конфликтов, в числе которых временное ограничение количества комментариев для отдельных пользователей групп и др. Ограничения не могут применяться в том числе к спорам о политике, вакцинации, культурных различиях.