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Текст:   Ирина Жандарова 
12:52 17.06.2021

К 2023 году обманутые дольщики получат все денежные выплаты

К 2023 году планируется завершить выплату положенных компенсаций обманутым дольщикам, сообщил журналистам генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Завершение незначительной части проблемных жилых объектов может перейти на 2024 год, но выплаты всем гражданам должны состояться до конца 2023 года", - сообщил он.

Он также отметил, что к этому времени в стране может появиться дополнительно 10-15 тысяч новых обманутых дольщиков.

По данным фонда, выплаты получает примерно 30% участников долевого строительства, чьи интересы были нарушены. Остальные 70% получают достроенные квартиры.

По материалам принятых решений выплаты должны получить 20 тысяч человек.

Выплаты позволяют быстрее решить проблему обманутых дольщиков. С момента принятия решения до получения выплаты проходит в среднем два месяца, сообщил Тимофеев. В то время как на завершение проблемного объекта уходит в среднем 18 месяцев, без учета времени, которое уходит на передачу объекта новому застройщику.

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