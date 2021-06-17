К 80-летию начала ВОВ выйдет "Квартирник в Брестской крепости"

К 80-летию начала Великой Отечественной войны выйдет специальный выпуск телепрограммы "Квартирник в Брестской крепости", посвященный Дню памяти и скорби.

Съемки программы проходили в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" возле Тереспольских ворот, которые с первых минут штурма немецкими войсками 22 июня 1941 года оказались в центре ожесточенных боев.

"22 июня, ровно 80 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. Мы решили снять выпуск "Квартирника", посвященный этой дате, не в нашем лофте с уже привычной всем атрибутикой, а именно там, куда пришелся первый удар фашистов. Многострадальная Брестская крепость… нам показалось, что нет более правильного места для съемок, тем более что стены крепости до сих пор хранят весь ужас той битвы", - говорит Евгений Маргулис.

В специальном выпуске примут участие народные артисты России Александр Розенбаум и Юрий Стоянов, заслуженные артисты России Леонид Агутин, Евгений Дятлов, Ольга Кормухина и бессменный ведущий проекта Евгений Маргулис, а также лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, победитель второго сезона шоу "Маска" JONY, группы "Калинов Мост", "СерьГа", "Чайф" и автор и исполнитель Игорь Растеряев. Они исполнят песни, наполненные памятью об ужасающих событиях того времени и невероятном подвиге наших предков. Так, например, Юрий Стоянов выступит с композицией "16 строчек о войне", Евгений Маргулис исполнит "22 июня ровно в 4 часа…", группа "Чайф" - "Не спеши ты нас хоронить". JONY исполнит "На безымянной высоте", группа "Калинов Мост" - "Враги сожгли родную хату".

"Замечательная идея - снять "Квартирник" в Брестской крепости, где началась Великая Отечественная война. Те песни, которые прошли испытание временем и войной. Мы не сомневались ни минуты, сразу согласились. Мы выбрали две песни: одна из них достаточно известная - "В землянке", а вторую мы решили взять чуть более с юмором, боевую. Наши 27 миллионов погибших советских граждан достойны того, чтобы мы помнили, чтили этот подвиг, и чтобы донесли эту историю до наших детей и внуков. Это та часть истории, которой мы должны гордиться. В Брестской крепости, это чувствуется особенно отчетливо, без малейшей фальши", - рассказывает лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин.

"Я никогда не знала бабушку, не знала деда, который погиб в 1943 году. Конечно же, для меня, как для человека, потерявшего в этой войне своих близких, это День памяти и скорби. И гордости за нашу страну и народ. За их великие примеры, великий подвиг, величайшую жертву. Все до глубины души прониклись историей Бреста, которую многие из нас, безусловно, знали и чтили до этого дня, но во время съемок это с такой очевидной силой, глубиной вновь ворвалось в жизнь, в сердце, в разум", - считает Ольга Кормухина.

"Спасибо за возможность поклониться в пояс нашим родителям и их родителям за то, что они прошли, пережили, испытали. За тот подвиг, который они совершили ради всего человечества. Спасибо за возможность быть в этом месте, настолько энергетически заряженном, посмотреть нашей истории в глаза", - говорит Леонид Агутин.