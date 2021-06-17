Кабмин дополнительно профинансирует модернизацию инфекционной службы

Правительство направит дополнительное финансирование на модернизацию инфекционной службы.

"Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать ее дальнейшего распространения. Для этого необходимо продолжить оснащение региональных лабораторий, которые ведут такую работу", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

Кабинетом министров решено выделить из федерального бюджета почти шесть миллиардов рублей для модернизации более 80 лабораторий в медицинских организациях. "Средства пойдут на обновление приборной базы, приобретение современного оборудования, чтобы выявлять в том числе редкие и новые инфекционные заболевания. Это важная мера для создания системы, которая будет защищать людей от возможных рисков в этой сфере", - сказал премьер.