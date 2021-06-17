Кабмин разберется с планами Запада увеличить налог на корпорации

Президент РФ Владимир Путин попросит премьер-министра и правительство внимательно разобраться с планами Запада по увеличению налога на международные корпорации. "Чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы", - подчеркнул он в беседе с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Глава государства также считает необходимым и дальше проводить деофшоризацию, решать вопросы ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают прибыль. "Безусловно, это направление нужно продолжить", - указал он главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.