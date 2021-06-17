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17.06.2021 15:45
Рубрика: Власть

Кабмин разберется с планами Запада увеличить налог на корпорации

Текст: Владимир Кузьмин

Президент РФ Владимир Путин попросит премьер-министра и правительство внимательно разобраться с планами Запада по увеличению налога на международные корпорации. "Чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы", - подчеркнул он в беседе с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Россия отказалась от налогового соглашения с Нидерландами

Глава государства также считает необходимым и дальше проводить деофшоризацию, решать вопросы ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают прибыль. "Безусловно, это направление нужно продолжить", - указал он главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

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