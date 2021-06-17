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17.06.2021 12:06
Рубрика: Власть

Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство увеличит финансирование пособий для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, которые получают ежемесячные денежные выплаты на ребенка.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Фото: iStock
Минтруд начал выплачивать повышенное пособие на детей от 3 до 7 лет

Он напомнил, что президент в Послании Федеральному Собранию поручил сделать такую поддержку еще более адресной, для чего правительство усовершенствовало правила предоставления пособия. Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен 50, 75 и 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка.

"Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию", - считает Мишустин.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Правительство Декретные и пособия на ребенка

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