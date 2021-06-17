Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет

Правительство увеличит финансирование пособий для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, которые получают ежемесячные денежные выплаты на ребенка.
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"Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Он напомнил, что президент в Послании Федеральному Собранию поручил сделать такую поддержку еще более адресной, для чего правительство усовершенствовало правила предоставления пособия. Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен 50, 75 и 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка.
"Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию", - считает Мишустин.