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17.06.2021 19:40
Рубрика: В мире

Альбион к туманам не готов

Растущая зависимость от электроэнергии может обернуться катастрофой для Британии
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
Британские власти очень гордятся, что первыми в мире разработали Стратегию индустриальной декарбонизации, по которой Альбион должен, в том числе, отказаться от углеводородного топлива в энергетике и перейти на электрическую энергию и иные "зеленые" альтернативы. Но, как говорится в докладе местного Комитета по изменению климата, подобные меры могут обернуться катастрофой для страны, поскольку разработанная правительством на бумаге система в реальности выглядит слишком хрупкой и ненадежной. Проблемы у жителей Альбиона могут возникнуть главным образом из-за ураганов, наводнений, штормов и других природных катаклизмов, которые нередко нарушают работу электрических сетей и наверняка будут только усиливаться с возникновением климатических изменений.
Ураганы, наводнения, штормы, которые нередко нарушают работу электрических сетей, угрожают полностью "обесточить" экономику Британии в будущем. Фото: Getty Images

Взять к примеру масштабное отключение электроэнергии, которое произошло в Англии и Уэльсе в августе 2019 года, когда в одну из электроцепей попала молния. Тогда без света остались более миллиона человек, в том числе в Лондоне, на междугородних направлениях и в метро встали поезда, люди застряли на станциях, перестали работать светофоры. И это при том, что на "чистом" электричестве пока "строится" лишь 15-20 процентов энергетики Соединенного Королевства. Но этот показатель может вырасти до 65 процентов уже к 2050 году, когда власти Альбиона хотят свести выбросы парниковых газов к нулю за счет отказа от привычных видов топлива, отмечает газета Daily Telegraph. "Планируя наш полностью электрический мир, нужно учитывать, что сбой в любой части системы может иметь в перспективе гораздо большие, чем прежде, негативные последствия", - заявила зампредседателя Комитета профессор Джулия Кинг.

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По мнению авторов доклада, Британия совершенно не адаптирована к новым условиям, которые повлечет за собой изменение климата. Всего пять лет назад ее готовность оценивалась гораздо выше, чем сейчас. По мнению комитета, к 2050 году температуры рекордно жаркого лета 2018 года станут для страны нормой, а осадки в теплые месяцы сократятся почти на четверть. Уже сейчас по крайней мере 570 тысяч из тех домов, что были построены начиная с 2016 года, не готовы к таким климатическим переменам. "Наша подготовка к изменению климата не поспевает за расширением рисков, с которыми мы сталкиваемся. Это очень тревожный вывод, особенно с учетом того, что мы в течение некоторого времени постоянно доносили до властей наши опасения. Они, я полагаю, слишком легко эти опасения игнорируют. И нам бы хотелось, чтобы это отношение изменилось", - заявил исполнительный директор Комитета по изменению климата Крис Старк.

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