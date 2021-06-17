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17.06.2021 05:38
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала провоцирующие образование тромбов продукты

Текст: Алексей Иванов

Снизить риск возникновения тромбоза можно с помощью правильной диеты. Для этого необходимо отказаться от алкоголя, снизить потребление простых углеводов и в первую очередь сахара, а также продуктов, богатых витамином К.

Фото: iStock
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Такие рекомендации дала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. По ее словам, это особенно актуально в период пандемии коронавируса, а в группу риска по тромбозу попадают люди с атеросклерозом и сахарным диабетом, ожирением, курильщики и пожилые.

- Алкоголь, особенно в больших дозах, увеличивает риск возникновения тромбоза. Максимальная опасность возникает не сразу, а, как правило, через 6-12 часов. Поэтому все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приема алкоголя, - отметила специалист.

Вторая группа потенциально опасных продуктов - это простые углеводы, к которым в первую очередь относятся сахар и другие сладости, выпечка, хлеб и так далее. Резкое поступление большого количества углеводов в кровь вызывает повышение ее вязкости, поделилась на своем YouTube-канале Анна Кореневич.

При коронавирусной инфекции или ишемической болезни сердца следует также избегать продуктов с повышенным содержанием витамина К. В первую очередь это зеленый чай, печень, зеленые листовые овощи.

Основными немедикаментозными способами снижения риска возникновения тромбоза являются также регулярная физическая активность и употребление достаточного количества воды.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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