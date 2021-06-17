Китайские астронавты вошли в базовый модуль космической станции

Первый экипаж вошел в базовый модуль китайской космической станции. Об этом сообщает Xinhua в Twitter. "Три китайских астронавта c борта космического корабля "Шэньчжоу-12" вошли в основной модуль космической станции "Тяньхэ" в четверг", - говорится в сообщении.

Исторический день для китайской космонавтики. Как сообщалось ранее, пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту состыковался с основным отсеком "Тяньхэ" китайской орбитальной станции. Экипаж в составе Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо проведет на орбите три месяца для ее обслуживания.

Как сообщается в СМИ, к 2022 году планируется завершить создание станции - присоединить к ней еще два модуля, доставить припасы, оборудование для экспериментов и заселить астронавтов.

По данным из открытой печати, длина модуля "Тяньхэ" - около 16,6 метров, максимальный диаметр - около 4,2 метра, стартовый вес - примерно 22,5 тонны. Это самый большой и самый тяжелый космический аппарат, когда-либо построенный в Китае. Всего планируется 11 запусков, в ходе которых на станцию будут в том числе доставлены припасы и оборудование для экспериментов.

На "Тяньхэ" будут жить астронавты, там же будут находиться элементы управления и контроля, шлюзовая камера для выхода в открытый космос и порт для будущих кораблей с грузами и экипажем. Чтобы облегчить экипажу перемещение во время выходов в открытый космос, модуль оснащен специальными поручнями.

По словам экспертов, полностью собранная станция будет весить 66 тонн. Отправка первого экипажа на новую орбитальную станцию - очередной шаг в развитии амбициозной космической программы Китая. Только в последние полгода страна осуществила в космосе две сложнейшие задачи: китайский зонд доставил образцы камней и грунта с Луны, а китайский марсоход начал свое путешествие по соседней планете.

Роскосмос поздравил китайских коллег с успешным запуском трех тайконавтов на пилотируемом космическом корабле "Шеньчжоу-12" к новой китайской станции "Тяньхэ". В сообщении на сайте госкорпорации говорится: "Китайские космические технологии развиваются очень активно, и очередной успех в пилотируемой программе Китая - очередное тому доказательство!

Китай сделал новый уверенный шаг вперед. Вместе мы сможем сделать еще больше! Как уже ранее было объявлено, мы будем совместно реализовывать новый проект Международной научной лунной станции. Россия и Китай надолго станут надежными партнерами в долгосрочном освоении ближнего и дальнего космоса".