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17.06.2021 13:55
Рубрика: Digital

Китайские производители смартфонов OPPO и OnePlus объединяются

Текст: Иван Черноусов
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания OnePlus объединяется с другим популярным в Китае брендом - OPPO. Об этом на официальном форуме сообщил глава корпорации Пит Лау.

Фото: Getty Images
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"Благодаря глубокой интеграции с OPPO у нас будет больше ресурсов для создания более совершенных продуктов, - отметил Лау. - Это позволит нам работать гораздо эффективнее, а пользователи смогут получать более быстрые и стабильные обновления программного обеспечения". По словам Лау, One Plus продолжит самостоятельную разработку продуктов. Фактически пример такой "глубокой интеграции" на китайском рынке мы уже видели - по аналогичной схеме работали Huawei и Honor до продажи последней в конце прошлого года.

"Бренды OPPO и OnePlus уже много лет входят в группу BBK Electronics, и номинально не являлись чужими друг другу до этого момента, - объясняет Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group. - Однако более тесная кооперация назрела чуть больше года назад, когда стало понятно, что продажи смартфонов Huawei начали значимо снижаться из-за ограничений. Китайское правительство активизировало деятельность Xiaomi и других национальных вендоров для замещения выбывающей доли на внешних рынках. OnePlus в этом занимает особое место, потому что благодаря удачной OxygenOS и соотношению цен/характеристик премиум-смартфоны данной марки точечно пользуются значительной популярностью в Индии и ряде других регионов. Но что особенно перспективно и мало какому китайскому вендору удавалось, OnePlus показывает очень хорошую динамику в США, где он стал единственным крупным брендом с ростом продаж смартфонов год к году в пандемийном 2020-м. Китайское правительство крайне заинтересовано развивать это, и потому привлекли более крупную структуру OPPO для ускорения наметившейся траектории роста OnePlus".

Эксперт полагает, что для OnePlus глубокая интеграция означает доступ к технологиям и ресурсам OPPO. "Соответственно, уже в ближайшее время смартфоны бренда станут более привлекательными функционально, например, в них может появиться зарядка 125 Вт (OnePlus в отличие от Oppo использует 65 Вт) и другие наработки OPPO. Также можно ожидать агрессивное наращивание линейки OnePlus, в том числе развитие доступных моделей с поддержкой 5G, и активизацию присутствия на внешних рынках, особенно в США". Рябинин считает, что у OnePlus появился шанс превратиться из бренда для энтузиастов в более популярный и массовый продукт с перспективой растущего присутствия на американском рынке. "Это сложная задача с абсолютно негарантированным успехом, но при соответствующей поддержке шанс действительно есть", - говорит он.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе IDC, доля смартфонов OPPO на российском рынке в первом квартале 2021 года составила 2%. OnePlus же занимает чуть менее 1%. Из всего конгломерата BBK - realme, OPPO, Vivo и OnePlus лидирующую позицию на российском рынке занимают первые - доля бренда realme в первом квартале составила 3,9%.

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