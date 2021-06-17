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17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 216-ФЗ "О внесении изменений в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 11 июня 2021 г.
Опубликован 17 июня 2021 г.

Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 50, ст. 4848; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2015, N 27, ст. 3984) следующие изменения:

1) в статье 183:

а) в абзаце первом части первой после слова "документов," дополнить словами "обмана, шантажа, принуждения,";

б) в абзаце втором части второй слова "принудительными работами на срок до трех лет" заменить словами "принудительными работами на срок до четырех лет";

в) абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

"3. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, - ";

2) часть первую статьи 320 изложить в следующей редакции:

"1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 283 настоящего Кодекса), -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.".

Президент Российской Федерации В. Путин