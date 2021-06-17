Компании смогут получить субсидии на послепродажное обслуживание экспортных товаров

Российские промышленные предприятия, экспортирующие свою продукцию, смогут получить субсидии на ее послепродажное обслуживание за рубежом. Правила такой поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства можно будет использовать для создания сервисных центров, приобретения оборудования для них и подготовки персонала. Максимальный объем субсидии на один проект по сервисному обслуживанию составляет 350 миллионов рублей. Одно промпредприятие может получить до одного миллиарда.

Чтобы получить господдержку, необходимо пройти конкурсный отбор в Министерстве промышленности и торговли. Документы для участия будут принимать в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности.