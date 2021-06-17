Косметолог рассказала, как быстро устранить утренний отек лица

Опухшее утром лицо может являться не только следствием нарушения здорового образа жизни, но и признаком серьезных проблем со здоровьем.

В таких случаях медики рекомендуют обратить внимание на здоровье почек и сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что во время сна человек не часто просыпается, чтобы ходить в туалет, как днем, а потому в области глаз и век жировая клетчатка кожа начинает накапливать жидкость. Поэтому почкам сложнее работать ночью, в горизонтальном положении, и к тому же в ночные часы может меняться гормональный фон.

"Сердечные отеки в меньшей степени бывают утренние: сердцу, наоборот, тяжелее работать днем, когда нагрузка больше", - рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, косметолог Алиса Шарова.

Для быстрого снятия отеков врач рекомендует умывать лицо смоченными в холодной воде ватными тампонами. Чистым льдом лицо лучше не протирать так как это может травмировать кожу. Отметим, что на Руси самой полезной считалась именно колодезная вода, которой предписывалось умываться "красным девицам". Поможет в борьбе с припухлостями и ручной массаж лица, чтобы быстрее убрать жидкость.

В качестве профилактических мер косметолог советует отказаться от употребления перед сном алкоголя, а также соленой, острой и пряной пищи, которая будет способствовать удержанию жидкости и усилению отечности.