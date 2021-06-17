Кремль: Речи о тотальной обязательной вакцинации в России не идет

Главы российских субъектов, принимающие решения о мерах по вакцинации от коронавируса действуют в рамках тех полномочий, которые им даны указом президента. При этом речи о тотальной обязательной иммунизации россиян не идет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации, речь идет об инструкции главного санитарного врача региона, на основании которого принимает решение глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - сказал он.

Комментируя решения мэра Москвы Сергея Собянина и главы Подмосковья Андрея Воробьева на этот счет, Дмитрий Песков отметил, что они несут ответственность за свои регионы и "исходят из той ситуации, которая складывается со скачкообразным распространением коронавируса". "Они используют особые полномочия, они им делегированы указом президента", - напомнил представитель Кремля.

По его мнению, решение об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики "вполне оправдано и сути подхода к этой проблеме это не меняет".

"Президент неоднократно говорил о том, что надо повышать активность, настойчивость разъяснительной работы, пропагандистской работы в хорошем смысле этого слова. Но пока следует признать, что темпы оставляют желать лучшего", - резюмировал Дмитрий Песков.