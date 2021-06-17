Федеральный конституционный закон от 11 июня 2021 г. N 1-ФКЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя""

Одобрен Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; 2015, N 1, ст. 1) следующие изменения:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Граждане Российской Федерации, признанные таковыми в соответствии с частью 1 настоящей статьи и получившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имевшие гражданство Украины, постоянно проживавшие на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов приобретшие гражданство Российской Федерации либо подавшие заявление о приобретении гражданства Российской Федерации, признаются гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, в случае подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.";

2) дополнить частями 5-7 следующего содержания:

"5. Граждане Российской Федерации, являвшиеся на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов несовершеннолетними детьми, оба родителя или единственный родитель которых являются гражданами Российской Федерации, указанными в части 4 настоящей статьи, в том числе усыновленные (удочеренные) и имевшие гражданство Украины, признаются гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, в случае подачи ими после достижения восемнадцати лет заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

6. Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, указанное в частях 4 и 5 настоящей статьи, подается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции. Вместе с указанным заявлением представляются документы, подтверждающие наличие гражданства Украины. Граждане Российской Федерации, имевшие гражданство Украины, постоянно проживавшие на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов приобретшие гражданство Российской Федерации либо подавшие заявление о приобретении гражданства Российской Федерации, представляют также документы, подтверждающие факт их постоянного проживания на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

7. К гражданам Российской Федерации, которые признаны в соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, и которые не имеют гражданства другого иностранного государства, не применяются положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ограничения в отношении граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства.".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин