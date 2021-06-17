Федеральный конституционный закон от 11 июня 2021 г. N 1-ФКЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя""

Новости

Задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников 18:04
Новая Toyota Tundra сменит V8 на новый мотор iForce Max 17:57
Политолог Дмитрий Орлов отметил постепенное усиление "экологического акцента" в политике столичных властей 17:47
Пушков поиронизировал над заявившим о создании мощной армии Зеленским 17:41
Миронов обозначил приоритеты фракции в следующем созыве Госдумы 17:30
В Нижегородской области возвращают ограничения по коронавирусу 17:25
Футболист сборной России Фернандес мог травмировать позвоночник 17:25
Власти Москвы озвучили размер штрафов за нарушения обязательной вакцинации 17:21
Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе 17:15
1418 свечей зажгут в полночь 22 июня у Музея Победы 17:12
В Москве с 1 июля заработает сервис для контроля вакцинации 17:12
Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" для россиян 17:06
В Воронежской области отменены массовые мероприятия из-за COVID-19 17:05
Сборная России ведет в счете после первого тайма матча с финнами 16:58
Квартиру среди привившихся от COVID-19 разыграют 27 июня в Подмосковье 16:46
Джабаров: Саммит в Женеве должен дать старт восстановлению отношений РФ и США 16:39
Марио Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с финнами 16:32
ВЦИОМ: Более 60% россиян назвали многодневное голосование удобным 16:28
Минцифры рассказало о формировании СOVID-cертификатов на портале Госуслуг 16:13
Судья отменил гол финнов в ворота сборной России при помощи VAR 16:12
В Подмосковье работодатели будут отчитываться о вакцинации сотрудников 16:05
Байден назвал Россию и Америку "двумя великими державами" 16:04
В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока-2" 16:01
Финляндия - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00
Лайнер МС-21 планируют выпускать в четырех модификациях 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный конституционный закон от 11 июня 2021 г. N 1-ФКЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя""

Дата подписания 11 июня 2021 г.
Опубликован 17 июня 2021 г.
Вступает в силу 1 июля 2021 г.

Одобрен Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; 2015, N 1, ст. 1) следующие изменения:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Граждане Российской Федерации, признанные таковыми в соответствии с частью 1 настоящей статьи и получившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имевшие гражданство Украины, постоянно проживавшие на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов приобретшие гражданство Российской Федерации либо подавшие заявление о приобретении гражданства Российской Федерации, признаются гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, в случае подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.";

2) дополнить частями 5-7 следующего содержания:

"5. Граждане Российской Федерации, являвшиеся на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов несовершеннолетними детьми, оба родителя или единственный родитель которых являются гражданами Российской Федерации, указанными в части 4 настоящей статьи, в том числе усыновленные (удочеренные) и имевшие гражданство Украины, признаются гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, в случае подачи ими после достижения восемнадцати лет заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

6. Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, указанное в частях 4 и 5 настоящей статьи, подается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции. Вместе с указанным заявлением представляются документы, подтверждающие наличие гражданства Украины. Граждане Российской Федерации, имевшие гражданство Украины, постоянно проживавшие на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов приобретшие гражданство Российской Федерации либо подавшие заявление о приобретении гражданства Российской Федерации, представляют также документы, подтверждающие факт их постоянного проживания на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

7. К гражданам Российской Федерации, которые признаны в соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, и которые не имеют гражданства другого иностранного государства, не применяются положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ограничения в отношении граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства.".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин