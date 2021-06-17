Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 212-ФЗ "О внесении изменения в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Новости

Задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников 18:04
Новая Toyota Tundra сменит V8 на новый мотор iForce Max 17:57
Политолог Дмитрий Орлов отметил постепенное усиление "экологического акцента" в политике столичных властей 17:47
Пушков поиронизировал над заявившим о создании мощной армии Зеленским 17:41
Миронов обозначил приоритеты фракции в следующем созыве Госдумы 17:30
В Нижегородской области возвращают ограничения по коронавирусу 17:25
Футболист сборной России Фернандес мог травмировать позвоночник 17:25
Власти Москвы озвучили размер штрафов за нарушения обязательной вакцинации 17:21
Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе 17:15
1418 свечей зажгут в полночь 22 июня у Музея Победы 17:12
В Москве с 1 июля заработает сервис для контроля вакцинации 17:12
Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" для россиян 17:06
В Воронежской области отменены массовые мероприятия из-за COVID-19 17:05
Сборная России ведет в счете после первого тайма матча с финнами 16:58
Квартиру среди привившихся от COVID-19 разыграют 27 июня в Подмосковье 16:46
Джабаров: Саммит в Женеве должен дать старт восстановлению отношений РФ и США 16:39
Марио Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с финнами 16:32
ВЦИОМ: Более 60% россиян назвали многодневное голосование удобным 16:28
Минцифры рассказало о формировании СOVID-cертификатов на портале Госуслуг 16:13
Судья отменил гол финнов в ворота сборной России при помощи VAR 16:12
В Подмосковье работодатели будут отчитываться о вакцинации сотрудников 16:05
Байден назвал Россию и Америку "двумя великими державами" 16:04
В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока-2" 16:01
Финляндия - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00
Лайнер МС-21 планируют выпускать в четырех модификациях 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 212-ФЗ "О внесении изменения в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 11 июня 2021 г.
Опубликован 17 июня 2021 г.

Документ является поправкой к

Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая

Принят Государственной Думой 25 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496) изменение, дополнив ее статьей 13601 следующего содержания:

"Статья 13601. Использование изобретения для производства лекарственного средства в целях его экспорта в соответствии с международным договором Российской Федерации

1. Правительство Российской Федерации вправе в случаях и на условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, принять решение об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Указанное решение должно содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства, на территорию которого лекарственное средство подлежит экспорту. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

2. Порядок направления уведомления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, основания и порядок принятия решения об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта и прекращения его действия, порядок определения срока действия решения, а также методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин