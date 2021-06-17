Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 212-ФЗ "О внесении изменения в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496) изменение, дополнив ее статьей 13601 следующего содержания:

"Статья 13601. Использование изобретения для производства лекарственного средства в целях его экспорта в соответствии с международным договором Российской Федерации

1. Правительство Российской Федерации вправе в случаях и на условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, принять решение об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Указанное решение должно содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства, на территорию которого лекарственное средство подлежит экспорту. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

2. Порядок направления уведомления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, основания и порядок принятия решения об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта и прекращения его действия, порядок определения срока действия решения, а также методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин