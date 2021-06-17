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17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 209-ФЗ "О внесении изменений в статью 78 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 114 Лесного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 11 июня 2021 г.
Опубликован 17 июня 2021 г.

Документ является поправкой к

Лесной кодекс РФ
Земельный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Пункт 4 статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2005, N 30, ст. 3122; 2006, N 50, ст. 5279; 2009, N 30, ст. 3735; 2013, N 27, ст. 3440, 3477; N 52, ст. 7011; 2016, N 26, ст. 3875; N 27, ст. 4287; 2018, N 27, ст. 3947; N 32, ст. 5134; 2019, N 52, ст. 7795) изложить в следующей редакции:

"4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с нуждами сельского хозяйства и сельскохозяйственным производством, за исключением строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи.".

Статья 2

Внести в часть 4 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2018, N 53, ст. 8464) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "1, 2 и 4" заменить словами "1 и 4";

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если осуществление указанных видов деятельности влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.".

Президент Российской Федерации В. Путин