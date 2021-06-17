Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2006, N 31, ст. 3452; 2008, N 52, ст. 6235; 2011, N 19, ст. 2714; N 30, ст. 4598; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1166; N 47, ст. 6401; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; 2014, N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; 2015, N 1, ст. 83, 85; N 24, ст. 3367; N 29, ст. 4354; 2016; N 27, ст. 4257, 4258; N 28, ст. 4559; 2017, N 31, ст. 4752, 4799; 2018, N 1, ст. 53; N 9, ст. 1292; N 18, ст. 2569; N 53, ст. 8456, 8459; 2019, N 22, ст. 2668; N 52, ст. 7818; 2020, N 14, ст. 2003; N 44, ст. 6894) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 761 после слов "частями первой и первой1 статьи 1711," дополнить словами "статьей 1715,";

2) пункт "а" части первой статьи 1041 после цифр "1714," дополнить цифрами "1715,";

3) примечание к статье 1702 после цифр "1713," дополнить цифрами "1715,";

4) дополнить статьей 1715 следующего содержания:

"Статья 1715. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)

Осуществление предусмотренной Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, не содержащее признаков состава преступления, предусмотренного статьей 172 настоящего Кодекса, и совершенное в крупном размере индивидуальным предпринимателем или лицом, которое в силу своего служебного положения постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняет возложенные на него обязанности по руководству организацией, не имеющими права на осуществление указанной деятельности и подвергнутыми административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма выданных потребительских кредитов (займов) превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2005, N 1, ст. 13; N 23, ст. 2200; 2007, N 24, ст. 2833; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6422; 2010, N 1, ст. 4; N 19, ст. 2284; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4161; 2011, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2039; N 30, ст. 4601; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 31, ст. 4330, 4331; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685, 6696; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2303, 2310, 2335; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; N 43, ст. 5792; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 24, ст. 3367; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4256, 4257, 4258; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; 2017, N 24, ст. 3484; N 31, ст. 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 42, ст. 6375; N 47, ст. 7134; N 53, ст. 8459; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4111; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2003, 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515, 6523; N 50, ст. 8070) следующие изменения:

1) часть третью статьи 281 после слов "1711 частями первой и первой1," дополнить цифрами "1715,";

2) часть первую статьи 31 после цифр "1714," дополнить цифрами "1715,";

3) пункт 1 части третьей статьи 150 после цифр "1714," дополнить цифрами "1715,".

Президент Российской Федерации В. Путин