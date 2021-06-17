"Лука": в одном из детских мультфильмов Федерико Феллини

Хвостато-чешуйчатый мальчик Лука живёт со своей хвостато-чешуйчатой семьёй на дне моря, прозябая в скучной буколической идиллии, пасёт целыми днями рыб-овец. Пока не знакомится с мальчиком Альберто, тоже хвостато-чешуйчатым, который проживает в заброшенном маяке на острове. Вместе ним он сбегает из дома - от родителей, запрещающих шляться по суше, а то мало ли что - в близлежащий тихий рыбацкий городок. Навстречу приключениям, невероятным открытиям и заветной мечте - обзавестись "Веспой" (модный такой мотороллер, если кто не в курсе).

Теперь имеет смысл поподробнее остановиться на ключевой для сюжета, драматургии и всего остального детали. Вот какую штуку на этот раз придумали фантазёры из Pixar. Осевые персонажи мультика "Лука" - по умолчанию морские чудовища, вполне лавкрафтианской наружности, но милые. Однако когда вылезают на поверхность, то в считанные секунды непроизвольно принимают людской облик и нормально себя чувствуют. Спокойно дышат воздухом, ничем не выделяются. Если только водой их не обрызгать - тогда снова истинная сущность проявляется. Ну и цивилизация им в диковину.

Звучит, если подумать, как порождение сновиденческого хаоса, что справедливо в той или иной степени по отношению к любому мультику от Pixar. Но по отношению к "Луке" это справедливо особенно. В плане хотя бы того, что режиссёр Энрико Касароса, по его же словам, в работе своей вдохновлялся одним из величайших экспертов по всему сновиденческому от мира кинематографа - Федерико Феллини. А именно его "Маменькими сынками", с которыми у "Луки" без труда обнаруживается множество параллелей, и "8 ½", параллели с которыми не так очевидны.

Это, впрочем, не означает, что "Лука" серьёзно грешит какой-то запредельной сюрреалистической заумью. Всё же "Маменькины сынки" - ещё "не тот" Феллини, а от "того" Феллини здесь формально лишь краткие интервенции в воображение титульного героя. Да и речь-то, в конце концов, о детском кино, пускай и пиксаровском. Причём устроено оно по пиксаровским меркам, как кажется, совсем просто: дружба, солнце, лето, маленькое приключение.

Кульминация приключения - соревнование по так называемому итальянскому триатлону, состоящему из заплыва, поедания макарон и велосипедной гонки. В качестве конечной цели, как уже было сказано, - "Веспа" (да, эти изящные драндулеты тут рекламируют вовсю на зависть Бекмамбетову). Но истинной наградой, естественно, становятся вынесенные бесценные уроки о том, что важно, ребята, ходить в школу и расширять кругозор, слушаться родителей, быть терпимыми к тем, кто на вас не похож, и нетерпимыми к негодяям.

История, в общем-то, чуть ли не заурядная. Вернее, была бы заурядной, убери из неё вот эту ключевую деталь - концепцию морских чудовищ - и ещё несколько подобных деталей (например, родителей, бегающих по городку в поисках сына и обливающих всех детей подряд водой). Именно такие вещи, совершенно иррациональные, не вписывающиеся, но вписанные во вполне реалистичный бытовой антураж, и делают фильм похожим на сон. На яркий послеобеденный сон мальчика, отдыхающего на летних каникулах или, наоборот, посреди учебного года. Наверное, если бы Феллини снимал для детей, то примерно так бы это и выглядело.

4.5