"Маленькая Италия" приглашает в Азербайджан

Российский предприниматель Фархад Ахмедов создал из родного Гейчайского района в Азербайджане "притягательное место для туристов". Об этом и пойдет наш рассказ.

Летний отдых уже второй год из-за пандемии коронавируса ограничивает возможности россиян посещать привычные курорты за пределами нашей страны. А дома? Российские отели на Кубани уже переполнены, цены рвутся вверх, а в Крыму даже введен режим ЧС из-за обильных ливней. И вот многие наши соотечественники стали осваивать места отдыха в соседних республиках, некогда входивших в состав СССР. Например, отмечается рост туристического потока в Гейчайский район Азербайждана. Чем могло привлечь любителей летнего отдыха прежде не столь широко известное на туристической карте место?

Секрет в том, что российский предприниматель азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов превратил свой родной Гейчайский район в своего рода "Маленькую Италию". Поля с гранатовыми деревьями, яблонями и виноградниками простираются здесь на сотни гектаров и внешне напоминают ландшафты Тосканы. Гостя этих мест ждут дешевые фрукты, вкусные соки и вина, великолепная еда, приготовленная из натуральных продуктов. У жителей и приезжающих в республику в качестве туристов эти земли уже пользуются славой "райского уголка".

За несколько последних лет район буквально преобразился: здесь появились огромные фруктовые сады, перерабатывающие предприятия, хорошие дороги.

Туристы в Гейчае искренне удивляются, когда видят в этой азербайджанской глубинке прекрасный футбольный стадион, способный принимать международные матчи. Современные тренажерные залы и спортивные площадки создают все условия для здорового образа жизни как для жителей, так и для гостей.

В 2019 году Фархадом Ахмедовым был построен четырехзвездный отель Nar. Недавно в эксплуатацию был введен новый гостиничный корпус, количество номеров возросло до 80. Но и их уже для приезжих не хватает: в ближайших планах увеличение номерного фонда еще на 50 мест. В оснащенном по европейским стандартам отеле помимо спа-центра и турецкого хаммама скоро появятся и лечебные гранатовые ванны! Если Франция, славящаяся своим виноделием, привлекает туристов ваннами с вином, то вполне логично, что "гранатовый" Гейчайский район, в котором выращивают плоды лучших в мире сортов, предлагает собственную "изюминку" для туристов - гранатовые ванны.

Фото: Сергей Соловьев

Однако не гранатом единым развивается экономика этого края. Недавно ЗАО AzNar запустило работу нового цеха по производству газированной и негазированной воды, различных прохладительных напитков и лимонада. Для очистки родниковой воды используется оборудование итальянской компании Ferrari. В создание этой современной производственной линии было инвестировано 10 миллионов манатов. Благодаря применению новых технологий очистки и контроля качества родниковая вода из исмаиллинских источников Aria соответствует мировым стандартам. Гости "новой Италии" также вскоре смогут оценить достоинства лимонада нового бренда Bellissimo.

За последние годы Фархад Ахмедов вложил более 250 миллионов манат (около 150 миллионов долларов США) в инвестиционные проекты в Гейчайском и Исмаиллинском районах республики. На днях в Гейчае были открыты четыре новых современных объекта. Это очередной шаг к созданию новых рабочих мест, расширению ассортимента производимой продукции, росту экспортных возможностей региона и, соответственно, увеличению налоговых доходов бюджета страны.

При этом следует отметить, что не в характере Фархада Ахмедова останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Динамика развития набирает обороты: совсем скоро будут сданы две крупные холодильные установки объемом 6 тысяч тонн для хранения фруктов, построен рыбный завод и предприятие по производству кормов.

Богатая природа "гранатового рая", гостеприимные жители и динамично развивающаяся социально-экономическая инфраструктура стали магнитом для туристов из разных стран и, конечно, из России.

Республика Азербайджан даже после распада Советского Союза остается дружественной для России страной, тесно связанной с нами узами экономических и культурных связей. Многие азербайджанцы, добившиеся успехов в различных сферах общественной жизни, учились и работали в России и продолжают укреплять мосты между нашими странами. Фархад Ахмедов - миллиардер, экс-сенатор Российской Федерации способствует укреплению связей России со своей исторической родиной. Российские туристы с удовольствием посещают знаменитый "Праздник граната" в Гейчайском районе республики, который ежегодно проводится Министерством культуры и туризма Азербайджана и местными властями по инициативе и при финансовой поддержке Ахмедова. В 2020 году ЮНЕСКО объявило праздник граната одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Фото: Сергей Соловьев

Производимый компанией миллиардера на местном заводе AzNar гранатовый сок под маркой Grante пользуется большой популярностью в России и в десятках стран мира.

Инвестиции Фархада Ахмедова позволили создать в крае многопрофильный сельскохозяйственный комплекс, который включает в себя пчеловодческое, овцеводческое, рыбоводческое хозяйства. Здесь плодоносят яблоневые сады, где выращивается знаменитый сорт "Гызылахмед". Расширяются виноградные плантации. Жители Гейчая, Исмаилл и прилегающих районов получают новые рабочие места и достойную оплату своего труда.

Потенциал развития этой глубинки Азербайджана, расположенной прямо у подножия гор Большого Кавказа, еще далеко не исчерпан, а темпы развития социально-экономической инфраструктуры региона благодаря инвестициям Фархада Ахмедова открывают новые перспективы для развития туризма.

Лето в самом разгаре и возможность отдохнуть в соседней стране, имеющей выход к Каспийскому морю, для российских туристов стала хорошей альтернативой поездкам в дальнее зарубежье.